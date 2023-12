CAR/MEN – Compagnie Chicos Mambo – Philippe Lafeuille – Théâtre Libre

En ramenant l’opéra en 4 actes de Bizet à 1h15 de danse, Philippe Lafeuille propose une version tonique de Car/Men dans un style qui tient en haleine le spectateur. Les danseurs démontrent avec talent que la sensualité, la liberté sont universelles et dépassent le seul carcan du genre. Les spectateurs sortent avec le sourire et des images plein la tête. Lafeuille réaffirme que la danse est enfant de bohème et n’a jamais connu de loi. Convaincant. Réjouissant. A voir.

Que ça danse !

Un je-ne-sais-quoi de folie travers le plateau dès l’ouverture du spectacle. Huit danseurs et un chanteur troquant la robe à pois blanche du flamenco pour une combinaison moulante blanche à pois rouges structurent l’espace : corps à corps, mouvements outranciers et provocateurs. Les visages cagoulés annihilent toute expression. Seuls les corps, les costumes, l’espace, la musique, et les Car/Men sont là. Comme pour mettre les compteurs à zéro et annoncer la couleur : vous ne retrouverez pas la Carmen de l’opéra-comique de Bizet, mais vous retrouverez l’intention première de Bizet : aller à l’encontre des carcans moraux, incarner la liberté en célébrant le parcours de la gitane qu’est Carmen au travers du corps et sa provocante sensualité.

Car/Men dès lors mettra en avant l’improbable mais convaincante et féminine masculinité des huit danseurs entrainés par un Antionio Macipe en meneuse de revue jouant les diva avec humour, classe et détachement. Dès lors tout semble possible. Le chorégraphe Philippe Lafeuille, en s’appuyant sur les costumes remarquables de Corinne PetitPierre – tout oscille entre noir, blanc et rouges – et une bande son éclectique d’Antisten, se jouera des tableaux mythiques de la Carmen de Bizet pour créer durant tout le spectacle des Car/Men aux figures multiples, féminines et masculines.

Avec une très belle énergie, les danseurs s’emparent de tous les codes espagnols de l’opéra-comique de Bizet et de l’image de la gitane, jupes à volant, robes, accessoires tels que castagnettes, éventails, mantillas, chaussure de flamenco pour se réapproprier une Car/Men du XXIe siècle s’amusant du mélange des sexes et des genres musicaux. Les airs de Bizet basculent sur ceux de Goran Gregovic et du Temps des gitans. Les danses font parfois référence au hip hop, Antonin «Tonbee» Cattaruzza est de la partie. Le flamenco flirte avec les claquettes irlandaises. Les danseurs apportent une nouvelle dimension imaginaire entre revue, danse contemporaine, et comédie-musicale.

Le spectateur se laisse rapidement emporté par cette belle folie. L’ambiance est festive et joyeuse. La danse de Stéphane Vitrano apporte une grande légèreté à l’ensemble des tableaux. Magique solo de danse de Phanuel Erdmann avec des éventails. Puissante danse animale de Samir M’Kirech face à la projection d’une tête de taureau sur le cyclo de fond de scène pour une corrida toute en sensualité. Très réussi chœur des soldats. Très parodique toréador aux drôles de castagnettes. Les tableaux s’enchainent avec énergie et rigueur. Rien de plus difficile que de faire simple.

Le Théâtre Libre Paris et La Scène Libre (anciennement le Comedia) (le-theatrelibre.fr)

Tournée : Du 14/12/23 au 04/02/424 Théâtre Libre – Paris (75)

28/02 – 01/03 et 02/03/24 International Music Arts – Carpi (IT)

08 et 09/03/24 Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains (74)

16/03/24 Scène conventionnée – Laval (53)

25 et 26/05/24 Opéra – Reims (51)

31/05/24 C’est Central – La Louvière (71)

Durée : 1h15

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille

Assistante : Corinne Barbara

DISTRIBUTION

Danseurs : Antoine Audras, François Auger, Antonin «Tonbee» Cattaruzza, Phanuel Erdmann,

Jordan Kindell, Samir M’Kirech, Jean-Baptiste Plumeau, Stéphane Vitrano

Chanteur : Antonio Macipe

Conception Vidéo : Do Brunet

Conception lumières : Dominique Mabileau assistée d’Armand Coutant

Création Costumes : Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson

Bande son : Antisten

Régisseur Général : Vincent Butori

Régisseur Lumière : Armand Coutant / Maureen Sizun Vom Dorp

Régisseur Vidéo : Christian Archambeau

Régisseur Plateau : Jessica Williams / Clarice Flocon-Cholet

Habilleuse : Cécile Flamand

Chauffeur : Arnaud Baranger

Diffusion : Quartier Libre

Compagnie La Feuille d’Automne : Xavier Morelle, Matthieu Salas

CRÉATION : Compagnie La Feuille d’Automne

Co production : Victor Bosch-Lling music / Quartier Libre Productions / Le Théâtre de la Coupole de Saint Louis /

Alsace – Le Quai des Arts – Relais Culturel Régional à Argentan, KLAP Maison pour la danse à Marseille (résidence

de finalisation 2019)

Avec le soutien de : L’Orange Bleue – espace culturel d’Eaubonne – L’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand –

Micadanses / résidence d’accompagnement spécifique – Remerciements à Marc Piera