KEROUÉ aka K.E.R, notre cher rappeur qui nous vient tout droit de Quimper – ancien membre du groupe Fixpen Sill, 5 Majeur et Fixpen singe – sort un nouvel EP, CANDELA, le 10 mars 2023, après un retour en solo avec l’EP ECKMÜHL, sorti en juillet 2022.

KEROUÉ décide de suivre son instinct et ses envies artistiques, de partager son univers unique et personnel en solitaire. Ces deux derniers projets sont le reflet de son âme et nous prouvent l’étendue de ses talents d’écrivain, de rappeur et même de graphiste : il a réalisé les covers !

CANDELA, qui (nous) vient du latin (qui) et signifie “Chandelle”, est un 8 titres à la fois lumineux par ses rimes riches et techniques mais aussi plus obscur avec son écriture profonde. Niveau featurings on lésine pas sur le talent, on retrouve NeS et Limsa d’Aulnay. Niveau producteurs on retrouve ce bon Vidji fidèle au poste, Dehlo, Lil Chick et notre cher Jeanjass. Un casting de qualité pour un EP au top.

Dans ce projet Keroué est fidèle à lui-même, croyez-moi sur parole : sa plume est bien aiguisée; il est d’une technicité hors pair et sait jouer entre mélancolie, ego trip et tourments intimes. On ressent le jeu entre lumière et obscurité, la lutte contre cette noirceur en lui et la flamme qu’il maintient pour éclairer son âme; le morceau “Cette Shit” offre un combat entre tristesse et joie qui le représente particulièrement. Concernant l’ego trip, le titre “Lumen”, qui signifie lumière en latin, met justement en lumière son talent : flow précis et concis, texte incisif. Pas de refrain ici, Keroué crache le feu tout du long “des étincelles quand j’tousse” ; il nous prouve qu’il est en place “ enfin fini de jouer la comédie”. C’est un concurrent sérieux à ne pas de mettre de côté.

Comment ne pas parler des featurings ? Keroué a un oeil sur la “Next Gen” et propose le titre “OSEF” avec NeS ; l’alchimie est très bonne, ce titre est un subtil mélange entre de l’ego trip avec des punchs lines provocatrices telles que “Plus personne te respecte comme une fliquette” et un goût de revanche contre la négligence subie : “J’ai bien vu dans leurs yeux qu’ils me voyaient comme un zéro” .

N’oublions pas notre chère Limsa d’Aulnay, LOGIQUE, sur le titre “Taxi 2”. Nos deux rappeurs performent ensemble sur deux prods de JeanJass, un switch d’instru qu’il maîtrise parfaitement, ce qui donne encore plus de matière au morceau en mettant en valeur l’aisance de Limsa et Keroué. On sent une réelle proximité entre les deux rappeurs, ils nous montrent ici l’étendue de leur talent certain pendant l’intégralité du morceau. Les couplets sont complémentaires, on sent ici qu’ils maîtrisent leur art. Keroué entre sur le son avec la punch “J’ai même pas besoin de dire que j’t’aime pas, C’est écrit sur mon visage”, et nous donne clairement la couleur : il est meilleur, tout simplement . Quant à lui, Limsa envoie comme à son habitude des phases de qualité :

“Pour eux, j’suis qu’un sale rebeu, si tu t’agites, tu parles au phone

Tu périras par le feu, Et gros sac, c’est pour ça qu’on parle peu !”

Taxi 2 c’est 3 min 24 de rap comme on l’aime tant, on se fait happer par les rimes de Limsa et Keroué, et chaque nouvelle écoute nous surprend par la pertinence du texte. Un des meilleurs sons de L’EP.

Derrière chaque flamme d’une chandelle, se cache l’obscurité. Dans les morceaux “J’y vais tout seul”, “Rien de grave” et “Gymnopédies” : “C’est très difficile de revenir à l’innocence Je pense que l’innocence une fois qu’elle est brisée elle est brisée…” – on touche du doigt les pensées tourmentées de Keroué. Ici il se met à nu, il danse sur la prod, on sent un besoin viscéral de renouveau; la fatigue et l’épuisement mental le poussent à tout changer et à voyager vers un autre hémisphère, le forcent à aller plus loin, seul s’il le faut. Rien de grave, y arriver à son rythme. En rythme…

Note perso de XiaaoX :

« Je me suis mangé Keroué fort depuis son retour en solo, j’ai été un grand fan de 5 Majeur et Fixpen Sill , ses différentes apparitions dans les GRUNTS, tout le parcours de cet homme a permis d’accumuler énormément d’expériences pour pouvoir nous pondre des EP de qualité comme Candela, qui nous raconte le chemin parcouru, les haut et les bas. Keroué n’a pas encore le succès qu’il mérite, son talent n’est que trop peu reconnu par les “grands média rap” mais sa base d’auditeurs fans ne cesse d’augmenter. On attend un album prochainement. Hâte de voir la suite de ses projets. J’ai eu la chance de le voir au FGO Barbara performer. C’était magique. Une prestance sur scène. Ca kick fort et en rythme. Toute la salle qui se brise la nuque sur ses phases, qui rappe avec lui. Un vrai régal pour les oreilles. Hâte d’une nouvelle date.*