Calek, Calek Perechodnik, Charles Berling, La Scala

Charles Berling adapte et met en scène un texte poignant qui témoigne du sort d’une

famille pendant l’occupation allemande.



Calek Perechodnik est un juif polonais. Il est né à Varsovie et accomplit ses études en France. Il rentre en Pologne en 1937 et se marie avec Anna Nusfeld. Une petite fille nait en 1940.



Puis vient l’invasion allemande, Calek Perechodnik et toute sa famille sont obligés de quitter leur logement et de s’entasser dans le ghetto de la ville. Calek décide de s’engager dans la “police juive” de la ville. Malheureusement, sa famille est déportée lors de la liquidation du ghetto. C’est l’un des rares survivants de cette “action de liquidation”.



Après son évasion, il se cache et décide d’écrire ses mémoires. Il confie son journal à son ami polonais et trouve très vraisemblablement mort lors de l’Insurrection de Varsovie. Pendant sa captivité cachée, Calek essaye de coucher sur le papier l’indicible : la vie dans le ghetto et les moments dramatiques qui ont précédé la déportation de ses habitants.



Témoignage insoutenable, mais témoignage indispensable à notre mémoire collective. Sur scène, Charles Berling, seul, interprète ce texte avec émotion et courage. Ne pas oublier une part incontournable de notre histoire dans nos temps contemporains mouvementés.

Calek

D’après les mémoires de Calek Perechodnik

Mise en scène et interprétation Charles Berling

Adaptation Charles Berling et Sylvie Ballul

La Scala Paris

Samedi 3 février 2024 à 19h30

Dimanche 4 février 2024 à 15h30