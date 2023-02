Bienvenue à Jurassic Park, la science du cinéma, Nicolas Deneschau, Third Éditions

Nicolas Deneschau aime bien les grosses bêtes. Il sortait il y a peu un très beau livre sur Godzilla, symbole du Japon et de toutes nos peurs. Le revoici avec des animaux plus petits mais qui en imposent tout autant.

L’auteur va nous raconter tout ce qu’il faut savoir sur Jurassic Park. Le film bien entendu, mais pas que. Son livre est un essai passionnant sur cette passion qu’est le dinosaure.



Il va remonter loin dans les origines du mythe. Puis il va petit-à-petit imposer la trace indélébile que laisse le dinosaure, dans notre imaginaire. Puis au cinéma. Puis Steven Spielberg. Puis la saga inégale mais fascinante.



Le style est passionné et son récit sur la fabrication du film est festif et enlevé. C’est une lecture rythmée avec de très nombreuses informations. On voit s’opérer progressivement la révolution imaginaire et technologique qu’allait imposer Spielberg, grand faiseur de mythes au cinéma.



Le papa d’Indiana Jones a du panache. Mais il n’est pas le seul. Tous les participants à l’aventure seront amené à faire de Jurassic Park, une vraie date de cinéma dans son ensemble. Et c’est ce que l’on découvre avec minutie. De l’invention du concept dans l’esprit de l’écrivain scénariste Michael Crichton jusqu’à la consommation à outrance de la franchise, en passant par la révolution des effets spéciaux.



La production est périlleuse et les anecdotes deviennent de vrais rebondissements. C’est la grande force de cet ouvrage : il se lit comme un page turner. On appréciera aussi les détails fouillés découverts par Nicolas Deneschau. C’est d’un enthousiasme assez étourdissant. Même si vous n’avez pas aimé les derniers films, retournez avec ce livre sur Isla Nublar et découvrez tous ses véritables secrets !

Parution le 31 mai 2022

258 pages / 24,90 €

Thirds editions