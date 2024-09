Balle au Pied – Remise en jeu, Lylian, Lesdeuxpareilles, Glénat

Après un accident, une fille passionnée de foot doit se faire amputer d’une jambe. Au début, elle est désespérée mais elle reprend espoir et intègre un nouveau club. Grâce à la rééducation, elle arrive à rejouer. Le scénario prouve que – même en étant handicapé – grâce au courage et à la solidarité on peut réussir un sport. Cette BD n’est pas triste, elle nous apprend que le collectif et l’entraide nous aident à surmonter les épreuves difficiles.



L’histoire m’a plutôt plu, mais pas la BD dans son ensemble. Je n’ai pas trop aimé les dessins. Parfois il y a des belles planches, mais on dirait que personnages surjouent : leurs mimiques sont vraiment trop marquées. Et il y a des passages où les couleurs sont vraiment horribles.



Je ne dépenserai pas mon argent de poche pour acheter le prochain tome de la série !

Glénat, collection Tchô !

12,50€

Lylian (scénario) | Lesdeuxpareilles (dessins)