Au chant des grenouilles, Urania, la sorcière, tome 1

Le titre est Urania la sorcière, mais tu ne dois pas croire que cette histoire est maléfique ou effrayante; c’est juste qu’il y a une grand-mère un peu médecin. Les héros de cette BD sont en grande partie des enfants animaux (lapins, renard, chouette…) qui forment un groupe d’amis et qui vivent ensemble des petites aventures dans la forêt. Les personnages sont très mignons et attachants. Il y a quelques passages humoristiques.



Au début du livre, il y a une double planche avec le nom des personnages et leur portrait en médaillon. Je trouve que c’est assez pratique pour se repérer. Il y a aussi trois fiches documentaires sur la nature. C’est bien parce qu’elles ne sont pas trop longues (une page), mais ça t’apprend quand-même des choses.



Les dessins de Florent Sacré sont magnifiques, il y a des détails incroyables et très joliment faits. Bravo aussi à Barbara Canepa pour le mélange des couleurs qui est parfait ; il y a des dégradés de couleurs (sur l’eau, dans les feuillages…). Ce n’est ni trop clair ni trop sinistre.



Le livre en lui-même est beau ; même la couverture est réussie, avec son titre en lettres dorées qui cachent plein de secrets ! La série Au chant des grenouilles fait partie de la collection Métamorphose (Oxymore Éditions) dont j’ai déjà lu les Carnets de Cerise, Lulu et Nelson (etc.) qui m’avaient beaucoup plu aussi.



Ce premier tome se finit avec beaucoup de suspense et ça me donne envie de lire les prochains épisodes.

J’ai beaucoup aimé ce livre.

Norma (10 ans)



paru le 29 mai 2024

Oxymore Éditions

48 pages | 14,85€

Barbara Canepa | Anaïs Halard | Florent Sacré