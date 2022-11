Arnaud Adami, Espace Richaud Versailles

Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir la belle exposition de peintures d’Arnaud Adami, à l’Espace Richaud de Versailles. Ne la manquez pas ! (L‘entrée est libre, vous n’avez vraiment aucune excuse.)



S’il n’a pas encore terminé son parcours académique – Arnaud Adami est actuellement étudiant aux Beaux-Arts de Paris – le jeune homme de 27 ans fait déjà preuve d’une impressionnante maîtrise des techniques picturales. La filiation avec la peinture classique est assumée, si ce n’est revendiquée. Dans ses œuvres, Arnaud Adami rend hommage aux Primitifs italiens comme aux peintres de la Renaissance. Un réalisme tel qu’on pourrait presque se croire devant des photographies.



De la peinture figurative ? C’est du déjà vu me direz-vous, c’est ringard, pour ne pas dire kitsch.



Pourtant, Arnaud Adami est bel et bien moderne. Sa peinture est en prise directe avec le réel de notre époque. Les thèmes abordés sont résolument modernes. L’artiste portraiture les forçats de notre Société : les livreurs, les soignants, les ouvriers d’abattoirs, ces premiers de corvée qu’on a oubliés à peine passée la crise Covid. Il les peint avec précision et respect. Avec lui, vous ne serez pas étonné qu’un livreur se transforme en prince.



Le travail d’Arnaud Adami m’évoqué les « Raboteurs de parquet » de Gustave Caillebotte. Quant à son portrait d’un réanimateur du SMUR en train d’intuber un patient, il m’a fait penser au portrait de Louis Pasteur, du peintre Albert Edelfelt que j’aime tant.



De sacrés références pour un jeune peintre prometteur !



Jusqu’au 20 novembre 2022

Espace Richaud, Versailles

http://arnaudadami.fr/

Entrée libre