Argylle, Matthew Vaughn, Marv Films

Le réalisateur de Kingsman et de KickAss a perdu son mojo !

Avec cette histoire délirante d’une écrivaine découvrant à ses dépens que les vrais espions ne ressemblent pas aux héros de ses livres à succès, le réalisateur Matthew Vaughn mêle – comme à son habitude – action et dérision.



Lorsque le film démarre avec la voix chaude et apaisante de Barry White, on s’attend à passer un bon moment, un agréable cocooning qui nous réconforterait au cœur de l’hiver. Hélas, on constate vite que le réalisateur de Kingsman et de KickAss a perdu son mojo !



La scène d’ouverture à la James Bond, avec la rituelle poursuite motorisée dans les ruelles d’une ville du sud, donne le ton du film : à la fois grandiloquent et ironique. Car dans ce film à gros moyens, tout est à prendre au second degré, sauf les placements de produits pour Apple, qui paye la facture des 200 millions de dollars de budget !



Malheureusement, et personne ne rit dans la salle.



Tout le monde s’ennuie dans la salle. Personne ne rit. tant l’humour supposément décalé fait flop. Et ça n’est pas mieux à l’écran. Même des comédiens aussi talentueux que Sam Rockwell (qui campe un espion aussi flegmatique que crachepouille) et Bryan Cranston (qui incarne le trouble grand patron d’une organisation secrète implacable) s’ennuient. Mais au moins sont-ils payés pour assister à cette daube, eux.



Le scénario enchaine les retournements jusqu’à l’écœurement et la lourdeur de l’histoire n’est pas rachetée par la succession ininterrompue de scènes de baston, ni par les effets spéciaux numériques aussi pléthoriques que moches (merci Apple…).



Twist sur twist sur twist pendant 2h15, c’est loooong, car pour créer du rythme, il ne suffit pas de multiplier les morts violentes. (Il doit y avoir un mort toutes les dix secondes ; vous avez remarqué comme empiler les cadavres est une manie dans les films (anglo) américains ?).





Au cinéma le 31 janvier 2024

135 minutes