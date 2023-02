Ant Man et la guêpe: Quantumania, Marvel Studios

Le super héros de poche peut visiter de minuscules dimensions: il vient de rentrer dans celle du nanar magistral !

Car les deux précédents épisodes étaient assez réussis : L’homme fourmi était une version californienne de Spider-Man, star de New York et des comics. La nonchalance et l’humour supplantaient l’action et le magma scientifique pour justifier les aventures de Scott Lang, voleur devenu un Avenger. !

Cette fois-ci c’est un volcan d’énergie quantique qui va justifier un nouvel opus qui se passe entièrement dans l’infiniment petit. Tout comme l’ambition du film : dans une molécule d’une amibe on peut donc se retrouver dans un royaume avec un vilain tyran, des sbires stupides et toute la famille du super héros pour apporter la liberté et la justice.



Pour défendre les qualités du film, on vous dit tout de suite que ses concepteurs se sont bien amusés à créer des créatures bizarres et nous vengent des derniers Star Wars et leurs bestiaires peu surprenants. Ici, il y a du poil, de la gélatine et toutes les matières visqueuses qui font le charme de monstres extravagants. Un vrai bal costumé !



Après avoir dit cela, il n’y a pas grand chose à sauver. Le scénario est débile. Les acteurs s’ennuient derrière un fond vert. Le méchant de service est aussi charismatique qu’une bombe anti moustique. La musique s’ennuie plus que les acteurs. Peyton Reed, le réalisateur n’a aucune idée pour pimenter son récit riquiqui. Des erreurs de production font penser à une vaste blague. Bill Murray, le clown triste d’Hollywood, vient faire coucou mais s’ennuie lui aussi.



Chez Marvel, on parle de phases pour souligner les liens les films et les super héros : après Les Éternels, le dernier Thor et maintenant ce nouvel Ant Man, il semblerait que l’on soit en phase régression et foutage de gueule !

Sortie le 15 février 2023

Avec Paul Rudd, Evangeline Lily, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas

Marvel studios – 1h59