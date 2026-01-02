Anaconda, Tom Gormican, Sony Pictures

Jack Black fait des grimaces et de la musique avec sa bouche. Comme toujours. Paul Rudd fait le beau gosse maladroit. Comme toujours. Steve Zahn reste le second couteau le moins bien exploité de la planète. Tout comme la charmante Thandie Newton, cachée sous la coupe de cheveux la plus étrange de l’année. Voilà le quatuor qui va affronter de nouveau le serpent géant et carnivore !



Et autant le dire tout de suite : on est à peu près au même niveau que cette saga qui comporte déjà six films (des direct to video). C’est mauvais. Ce nouvel épisode se veut une variation comique du film d’aventures et d’horreur. Ce n’est pas drôle et ça ne fait pas du tout peur.



Pourtant les vingt premières minutes sont assez sympathiques. Les deux stars d’Hollywood font leur numéro mais ils le font assez bien. Pour un quadra cinéphile, voir des stars jouer des quadras cinéphiles, c’est assez touchant. La fascination du cinéma, le plaisir coupable des nanars, les utopies que la fiction peut engendrer, le rêve de gloire… Oui, le film observe les doux rêves de paumés dans la vie.



Et l’idée de les voir refaire le film Anaconda est amusante et bien sentie avec l’arrivée d’un personnage brésilien joué par Selton Mello, plus nuancé que les autres acteurs. Le film devient pourtant plus flou à partir de son arrivée. Le scénario se perd comme les personnages s’enfoncent dans la forêt amazonienne.



Il y a une histoire d’or, un anaconda affamé et des zozos largués au milieu du fleuve qui dissertent sur le coup de boule. En termes de tensions, comiques ou horrifiques, les scènes s’annulent les unes après les autres.



Le réalisateur (Tom Gormican), qui a refait récemment Le flic de Beverly Hills, compile les blagues meta et les situations grotesques, presque gênantes. Tout est en pilotage automatique et sans grand intérêt. On devine un film sympa mais totalement saccagé par une histoire qui n’est jamais tenue. Ça sent l’improvisation. Une réplique dans ce sens ressemble à un aveu.



Ainsi les acteurs semblent un peu largués dans ce film qui partait sur un postulat intéressant. Bon allez, du navet pendant les fêtes, ce n’est pas si indigeste. Mais on regrette que ce soit réellement sans saveur !

Au cinéma le 30 décembre 2025

avec Jack Black, Paul Rudd, Thandie Newton et Steve Zahn

Sony Pictures – 1h30