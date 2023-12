An Irish Story, Kelly Rivière, Théâtre de Belleville

Kelly Ruisseau utilise la riche tradition narrative de l’Irlande pour nous raconter sa quête pour retrouver son grand-père Peter O’Farrel, né dans les années 30 en Irlande du Sud et et qui disparaît dans les années 70.



En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte un minuscule village de l’Irlande du Sud, pour venir chercher du travail à Londres. Il est parti par amour avec Margaret. Ensemble, ils auront six enfants.



Dans l’Angleterre des années 1950-60, la vie n’est pas facile tous les jours pour les Irlandais. Il faut lutter pour obtenir du travail, de l’argent ou un logement… Peter noie son chagrin dans l’alcool et disparaît régulièrement sans donner de nouvelles. Un jour, il disparaît définitivement, laissant des questions sans réponse.



Ce n’est pas une chose aisée d’aborder cette histoire dans la famille de Kelly. Mais lorsque celle-ci devient mère, elle décide d’entreprendre une quête pour découvrir la vérité sur son grand-père, traversant les époques et les frontières. Cette enquête révèlera les secrets et les non-dits d’une famille marquée par l’exil, offrant un voyage au cœur d’une histoire intime devenue universelle.



Seule sur le plateau, l’autrice, metteuse en scène et comédienne Kelly Rivière interprète une multitude de personnages. Avec une énergie communicative, elle donne vie à 25 rôles différents. Elle change de langue, d’accent, adapte sa gestuelle et maîtrise parfaitement l’équilibre juste entre humour et émotion.

On se laisse emporter avec grand plaisir dans cette fresque à la fois personnelle et familiale mêlée à la grande Histoire.

Retrouvez un autre regard sur la pièce en cliquant ICI !

Jusqu’au 30 janvier 2024 (reprise)

Théâtre de Belleville

Durée 1h25