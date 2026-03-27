Amadeus, Peter Shaffer, Olivier Solivérès, Théâtre Marigny

Olivier Soliveres reprend Amadeus, la pièce de Peter Schaffer adaptée en film par Milos Forman. Je n’avais pas vu le film couronné de 8 oscars en 1985… Cet Amadeus ne m’en donne absolument pas envie !



La pièce oppose Antonio Salieri (Jérôme Kircher), compositeur officiel de l’empereur Léopold II, au jeune et impertinent prodige Wolfgang Amadeus Mozart (Thomas Solivérès). A 25 ans, le virtuose arrive à la cour de Vienne. Il suscite toutes les jalousies tant sa musique semble tout droit descendue du ciel.



On se plaisait à imaginer Mozart tiré à quatre épingles dans les salons aristocratiques policés de la cour de Vienne. On le retrouve ici grossier, gueulard, vulgaire comme dans une basse cour. Il surjoue des plaisanteries scatologiques dans des scènes de débauche obscène avec des femmes cantonnées au rôle de potiche. Pourquoi lui prêter une vie dépravée ? Le parti-pris de caricaturer un Mozart d’une vulgarité sans nom m’échappe. Quel intérêt de mettre tant de lumière sur ces personnages, incarnations de la médiocrité ? Certainement un plaisir à détruire les idoles, à salir l’image du génie. Quand on pense à tout ce que sa musique apporte à notre monde, quelle ingratitude !



La musique de Mozart nous élève, le texte de la pièce nous rabaisse.

Je n’en veux garder que la beauté absolue de sa musique, heureusement mise à l’honneur dans les envolées des talentueux chanteurs lyriques.

à partir de 22 janvier 2026

Théâtre Marigny

2h05