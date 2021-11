Aladin, Jean-Philippe Daguerre, Igor de Chaillé, Palais-Royal

Un fois installé dans le majestueux écrin du théâtre du Palais Royal, ne vous attendez pas à un spectacle sage et convenu. Ici, les enfants sont en chaussettes, gloussent, chantent et tapent des mains.

C’est une adaptation assez décalée, voire déjantée d’Aladin à laquelle on assiste. Tout est jeux de mots, références et clins d’œil aussi variés que surprenants (Maxime Le Forestier, Claude François, Louis de Funès). Les parents et/ou grands-parents ne seront pas en reste.

On appréciera le rythme, l’humour, les personnages caricaturaux (tels le marchand – trafiquant d’épices à fumer ! – Aboul Latune et sa sœur jumelle Maboul Latune), avec une mention spéciale pour le génial Génie.

Les enfants seront bluffés par les costumes, les chorégraphies, riront souvent et de bon cœur, y compris aux références et clins d’œil qu’ils ne saisiront pas tous. Les parents seront surpris par cette version peu orthodoxe du conte et surtout ravis d’entendre les réactions et rires des enfants.

Bref, un vrai spectacle à voir en famille !

« J’étais très contente de voir ce spectacle ! » (Norma, 8 ans)

Spectacle vu le 13 novembre 2021

Théâtre du Palais Royal

Places de 12 à 38€