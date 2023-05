A l’extrême, John Krakauer, 10/18

Auteur de Into the Wild et Tragédie à l’Everest, l’écrivain Jon Krakauer est obsédé par la nature, sa force, sa férocité et son rappel constant de la prétention de l’Homme.

L’aventure a un coût. La mort rôde dans les paysages fantastiques et les odyssées physiques. Krakauer, par son expérience, est un spectateur idéal qui raconte merveilleusement bien les grandeurs et les décadences de héros qui n’en sont pas.



A l’extrême continue de nous plonger dans cette solide obsession. Alpiniste et écrivain, Jon Karkauer a tout connu et n’a pas envie de rendre la tâche facile aux sportifs : ses papiers sont souvent des piqûres de rappel.



Il n’a pas de problème à raconter des drames sportifs qui relèvent presque du fait divers. Jon Krakauer aime décrire les fascinations des hommes pour la nature. Il dépeint le monde du surf et l’alpinisme avec une minutie et une clairvoyance rares.



Cette compilation de papiers écrits pour des magazines spécialisés souligne une solide ténacité : Jon Krakauer ne va pas vers le romantisme. Il ne fantasme pas le monde sportif. Bien au contraire. Il n’y a cependant pas d’aigreur ou de dénonciation. Il rappelle juste que c’est toujours dangereux de s’approcher d’une vague monstrueuse, de se promener dans l’Arctique ou de monter sur tous les toits du Monde.



Ce n’est pas une lecture triste : c’est juste un type qui détricote les mythologies autour des exploits et ne peut s’empêcher de rappeler que l’Homme a ses limites et la nature, beaucoup moins.



Paru le 16 février 2023

10/18 Non fiction

166 pages / 7,50€

Traduit de l’américain par Nathalie Serval