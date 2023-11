50 ans – Les Folies Gruss à Paris – Compagnie Alexis Gruss

Le nouveau spectacle musical équestre et aérien de la famille Gruss est à l’affiche ! Un nouvel émerveillement !

Cette année, la Compagnie fête en musique trois anniversaires : la 50e création à Paris, les 170 ans de la dynastie Gruss et les 80 ans d’Alexis Gruss. La Compagnie, on ne la présente plus, est une institution. Celle d’un art équestre cultivé de génération en génération. On revient voir les Gruss chaque année comme on revoit une partie de sa famille ou des amis éloignés qu’on aime retrouver régulièrement. Une valeur sûre. « Tiens ! les jumeaux ont grandi. Tiens ! ils sont tatoués ! Extra ! Alexis et Gipsy sont encore en scène ! » Le spectacle tient déjà avec l’idée de cette famille elle-même. Une désormais rare exception.

Sous le chapiteau Gruss du Carrefour des Cascades à Paris, on retrouve bien les trois générations, d’Alexis et Gipsy Gruss à Célestine Gruss. 16 circassiens équestres, sans compter l’orchestre et deux nouveaux chanteurs de talent, Candice Parise et Xavier Ducrocq. 25 artistes sans compter les 50 chevaux de la cavalerie. Cette 50e création à Paris a des accents de comédie musicale, une forme originale pour articuler l’ensemble des numéros présentés dans la grande tradition du cirque.

L’histoire est celle d’une chanteuse, Louise, qui souhaite intégrer la troupe des Folies Gruss mais arrive en retard au casting. Avec l’appui d’un technicien du cirque, Piotr, elle finira par rencontrer Firmin Gruss en musique qui acceptera de l’entendre. Ce sera le début d’un nouveau récit musical.



La force de la Compagnie est sa polyvalence et sa capacité à basculer en un temps record d’un numéro à l’autre avec une forte intensité d’action et de risques sous les yeux du spectateur ébahi par les épreuves de forces et d’équilibres, avec et sans chevaux. Le « Fait maison » est la règle d’or et cela fonctionne parfaitement. On frémit. On sourit. On questionne parfois leur folie. Equilibres, portés, jonglages, sauts sur les chevaux, dressage, équilibre sur fil ou sur échelle, acrobaties aériennes, maniement du fouet, du lasso, danse acrobatique dans l’eau, jeux avec le feu, les numéros d’adresse témoignent d’une rigueur et expertise étonnantes. Rien de plus difficile que de faire simple. La machine humaine est en action sous nos yeux, en interaction avec les chevaux. La famille s’empare de tous les exercices et se plait à relever les défis de la gravité terrestre. Une prouesse en chasse l’autre.

Le spectacle est très réussi et réjouira les petits comme les grands pour les fêtes de fin d’année. La nouvelle formule présentée par la Compagnie Gruss est efficace. La standing ovation en hommage à Alexis Gruss en fin de spectacle en témoigne. Les spectateurs peuvent s’ils le souhaitent rencontrer les artistes présents en sortie du spectacle pour quelques photos et échanger quelques mots. On se demande où les artistes trouvent encore de l’énergie après cette heure et de demi de folie.

Vous l’avez compris ce spectacle est à offrir et à voir. Satisfaction garantie !

Les Folies Gruss – Ici les artistes sont vos hôtes ! (folies-gruss.com)