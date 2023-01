4211 km, Aïla Navidi, Théâtre de Belleville

4211km, c’est la distance entre Paris et Téhéran. C’est la distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après la révolution iranienne. Yalda, leur fille, née à Paris nous raconte.

“Quand nous sommes partis, nous pensions que c’était pour 6 mois, ça fait 35 ans.” Yalda nous raconte la vie de ses parents : leur vie exilée, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Elle se livre sur le poids du passé, ses sentiments du devoir de mémoire, sa colère et sa quête d’identité.



Comment vivre avec cet héritage dans une société où elle est perçue comme exotique ? Comment se sentir iranienne quand elle connaît la langue, la culture, tous les codes mais qu’elle n’a jamais pu y aller ?



Elle nous balade entre ses deux mondes : sa famille, des héros qui ne se plaignent jamais, et la société française dans laquelle elle cherche désespérément sa place.



Elle réussit le pari de nous faire voyager entre plusieurs espaces-temps en s’appuyant sur une mise scène fluide et faisant appel à notre imagination. Nous pouvons aussi bien ressentir les parfums des fleurs de Téhéran comme la dureté de la vie de l’immeuble HLM de banlieue parisienne.



Cette histoire est également un témoignage poignant des milliers d’Iraniens qui ont fui après la Révolution islamique. Elle nous questionne sur notre liberté d’action. Que ferions-nous si notre pays basculait aux mains d’extrémistes ? Que deviendrons-nous si nous devions nous exiler ?



4211km est un témoignage fort touchant sur l’héritage et comment il est parfois difficile d’assumer sa mosaïque identitaire. Beaucoup d’émotions dans le public et sur le plateau…



Jusqu’au 31 janvier 2023

Théâtre de Belleville, Paris XIXème

Texte et mise en scène Aïla Navidi avec Sylvain Begert, Benjamin Brenière, Florian Chauvet,

Alexandra Moussaï, Aïla Navidi, Olivia Pavlou-Graham

Durée 1h30 / à partir de 12 ans