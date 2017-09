Version féminine et féministe du super héros, Wonder Woman est célèbre pour son génial générique de la vieille série des années 70! Que vaut la musique du très gros film qui vient de sortir sur l’Amazone?

C’est évidemment du très gros orchestre qui va accompagner les débuts de la solitaire Wonder Woman! Et pour cela, le studio Warner a fait appel à Rupert Gregson Williams, disciple absolu de Hans Zimmer, qui lui aussi savait vous en mettre plein la gueule et ce n’était pas un super héros.

Comme son frère Harry, Rupert a réussi à se faire une place à Hollywood avec de la musique épaisse, lyrique, qui colle aux bonbons. L’orchestre philharmonique va suer à grosses gouttes. C’est une promesse et elle n’est pas complètement tenue sur la bande originale de Wonder Woman.

Bah oui, l’ancien complice du comique Adam Sandler, a visiblement perdu de l’énergie après avoir écrit les partitions de gros films épiques: le dernier Tarzan et Tu Ne Tueras Point de Mel Gibson. La féminité du personnage a peut être adouci les humeurs de Rupert Gregson Williams.

Ne vous inquiétez pas: il y a bien des morceaux qui donnent l’envie d’envahir la Pologne. Il y a du grandiose avec des choeurs formidables mais il y a pas mal de phrasées qui se trainent en longueur. Ca lorgne sur du patriotisme un peu fatigué et quelques touches modernes sont malheureuses mais heureusement on peut les voir comme kitsch, à l’image du personnage central, une Amazone chez les humains, voilà le concept en schématisant!

Il y a donc des moments prenants mais le reste semble faire le lien assez mollement. C’est assez joli mais sans surprise à l’exception du riff qui pourrait être le thème de la super héroïne! Comme la plupart des productions autour des super héros, c’est trop long et pas assez intense. Pas vraiment super donc!