Mauvais temps pour l’écologie! Les Etats Unis veulent se retirer de la planète Terre! Les effets du réchauffement climatique continuent de progresser! Pond veut positiver autour du temps et nous offre quelques minutes de méditation!

Jay Watson, Jamie Terry, Nick Allbrook et Joe Ryan forme Pond, un groupe Australien qui a visiblement la tête à l’envers. Le groupe fait dans le psychédélisme moderne, héritier heureux des délires musicaux des Flaming Lips. Certains du groupe délirent aussi avec Tame Impala, autre rejeton du genre psyché avec des échos et des bidouillages en tout genre qui font planer!

Septième album, The Weather est un disque lumineux qui montre bien l’expérience d’un groupe qui a connu de nombreuses mutations et s’est essayé à des expériences diverses et variées. Ici Pond imite les années 80 avec toujours ce sens du montage sonore très éthéré mais habilement construit.

The Weather appartient à cette catégorie précieuse de disque qui se découvre petit à petit, au fil des écoutes. Il y a plein de surprises dans ce disque au ciel bleu qui nous fait tout de même oublier les mauvaises nouvelles. Au contraire, The Weather fait l’apologie de la création et de l’imagination.

Il se passe plein de choses dans cet album. La richesse du projet est déroutante mais réelle. Il y a un vrai lyrisme qui se dégage de l’ensemble. Le quatuor impressionne avec ses compositions hypnotiques qui paraissent si heureuses. Une vraie leçon d’hédonisme!

The Weather hante votre esprit. Il y a forcément un morceau qui se coince dans votre mémoire. Il y a un coté disjoncté qui va vous secouer. Il y a une rage qui fait que la musique reste une grande aventure. Pour les musiciens comme pour l’auditeur!

Marathon artists – 2017