Sous le même toit

PAS FACILE DE COHABITER SOUS LE MEME TOIT QUAND ON EST SEPARÉ DE SON CONJOINT OU SA CONJOINTE.

C’EST ENCORE MOINS FACILE QUAND CELUI QUI EST MIS DEHORS DECIDE DE REVENIR AU DOMICILE CONJUGUAL ET DE FOUTRE LA MERDE AU SEIN DU FOYER. 20% DE COHABITATION A LA HAUTEUR DE 20% DE CE QU’IL POSSEDE DE SA MAISON. LA PREMIERE MORALE DU FILM EST QU’A FORCE D’ETRE UN CON, ET DE NE PAS SOUTENIR SES AMIS, QUAND VIENT L’HEURE OU ON EN A BESOIN, PAS LA PEINE DE S’ÉTONNER QUE LES PORTES RESTENT FERMEES.

DOMINIQUE FARRUGIA EST LOIN D’ETRE NUL ( OK JE SORS). APRES LE MEDIOCRE « BIS » QUI POURTANT AVAIT UN SCENARIO ORIGINAL, IL SIGNE ICI UNE VRAIE COMEDIE AU TON CYNIQUE PUISQUE RIRE VRAI N’EXISTE QUASIMENT PLUS AU CINEMA.

UN VRAI SUJET D’ACTUALITÉ, QUE VIVENT DES MILLIERS DE COUPLES. COMMENT COHABITER QUAND ON EST DIVORCÉ? GÉNÉRALEMENT C’EST PARCE QU’IL EST DIFFICILE DE RETOUVER UN LOGEMENT, CE QUI EST LE CAS ICI AUSSI, L’EX MARI EST UN VRAI BOULET INCAPABLE ET IRRESPONSABLE MAIS ICI LA BOUTADE EST QUE GILLES LELLOUCHE REVIENT DELIBEREMENT POUR FAIRE CHIER SON EX FEMME.

C’EST LA TOUT LE PLAISIR MESQUIN QU’IL FAUT TIRER DE CE FILM. SANS TABOU, SANS CENSURE, CA PARLE CRU DE TOUT, ET CA POSE DE VRAI QUESTION EDUCATIVE. ALORS ALLEZ VOUS RIRE A 20% OU A 80%, TOUT DEPEND DE VOTRE CAPACITÉ A CALIBRER L’HUMOUR NOIR, L’AUTO DÉRISION ET SURTOUT LES LECONS A RETIRER DE CETTE EXPÉRIENCE.

Avec Louise Bourgouin, Gilles Lellouche, Manu Payet et Marilou Berry – Europacorp – 19 avril 2017 – 1h30