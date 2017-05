Saintmoteltelevision

Allez, dernières impressions de la Californie et ses fortes chaleurs. Pour bien transpirer, on vous conseille l’écoute énergique de Saint Motel, petite pépite de Los Angeles.

La première joie de l’album de Saint Motel se nomme Move et vous mettra sur orbite. Un refrain presque idiot pour vous faire sourire bêtement. Il y a pas mal d’hédonistes en Californie et visiblement le quatuor de Saint Motel ne cherche que le bien être. Il vous conseille de bouger, leur premier titre va irrésistiblement vous obliger à bouger le popotin!

A/J Jackson, Aaron Sharp et Greg Erwin font une école de cinéma en Californie puis rencontre le bassiste Dak Lerdamornpong et forment donc un groupe de rock qui a le sens du rythme mais pas seulement. Leurs chansons donnent à voir des images. Souvent de fêtes. Et c’est déjà pas mal du tout! On s’éclate sur les chansons de cet album plein de vigueur!

Les titres s’enchainent. Les chansons ne dépassent pas les trois minutes mais elles vous font véritablement du bien. Elles trouvent toute la séve juvénile du rock indépendant, faussement candide et terriblement julitoire.

Le quatre garçons ont bien les cheveux dans le vent du Pacifique. Ils sont les héritiers des Beach Boys par cette volubile envie de danser et aussi de laisser passer quelques failles intérieures pour en faire un énergique mélange d’émotions.

C’est psychédélique, disco, rock et décontracté. Les vieilleries sont remises au gout du jour. Ils ont aussi un oeil sur la pop anglaise qu’ils réchauffent de leur histoire californienne. Ils en font trop mais on est tellement content de faire la fête avec eux, que l’on veut bien pardonner leurs quelques écarts de bonne conduite! La vie est une fête! C’est ce que nous rappelle ces drôles de Californiens, hors du temps et hors des sentiers battus. Ils resteront un excellent souvenir de ce voyage!

Elektra records – 2016