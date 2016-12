Personal Shopper

Olivier Assayas est un réalisateur un peu fou, oui oui, même si ses films sont très « chelous » (pas autant que David Lynch que j’adore) mais tu sens bien que le gars n’est pas toujours connecté dans sa tête. Il n’arrive pas toujours à prendre de raccourcis pour te conter une histoire a priori toute simple. C’est pour cela qu’il est atypique.

Disons qu’il va au coeur des choses comme il sent et ressent. Après le très bon Sils Maria, il me fait kiffer presque deux heures avec ma Kristen Stewart, au naturel, pas maquillée, pas très joyeuse non plus. En même temps, son personnage a perdu son jumeau.

Donc pas de quoi se réjouir. Elle porte bien la tristesse, cette comédienne. Elle connait aussi le fantastique. elle en profite donc pour tenter de faire déguerpri un autre spectre relié à la mort de son frère. Comme ci de rine n’était, Assayas joue sur la connection astrale que partageraient les deux jumeaux.

Alors même si l’un n’est plus là, la connection est elle toujours bien présente entre les deux mondes? Assayas joue la dessus et je ne vais pas vous le dire pour ne pas gacher la surprise. Son histoire reste un peu en suspens.

Avec son regard de cinéaste, il n’y a pas de réponse concrète ni d’échappatoire. Mais il maintient constamment un vrai suspense. Il y ajoute de la fantaisie et du fantastique qui vient parasiter tout le reste, presque platonique. Il met en valeur ses protagonistes tant dans les dialogues que dans la mise en scène si personnelle. Intrusive.

Il offre un rôle de choix à l’actrice diaphane. Il sait la révèler pleinement et elle eclipse tous les autres acteurs. Elle est absolument sublime. Alors il y a peut être des frustrations (la scène du dressing) mais on attendra le blu-ray pour replonger dans ce mystère si bien interprété.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz et Anders Danielsen Lie – Les films du losange – 14 décembre 2016 – 1h50