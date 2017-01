Pénélope and down

Mais c’est pas dieu possible de vouloir enquiquiner les gens comme ça sous prétexte qu’ils veulent être Président ou accéder d’autres fonctions de type présidentielles, alors, bon ça va, ça suffit à la fin ! Regardez aux Etats-Unis, est-ce qu’ils éliraient un mec avec maximum de casseroles au slip qui en plus voudrait construire un mur avec le Mexique, non ?!? bon alors ! Si, ah, autant pour moi !

De là à ce qu’on découvre qu’Hamon (c’est un mec qui va se présenter pour le PS mais ça ne ce sait pas trop, c’est un scoop, vous le gardez pour vous, je vous fais confiance) n’a jamais eu son BAC, que Macron aime regarder des photos de mecs en cravate en douce, que Mélenchon kidnappe les mêmes mecs en cravate pour les bruler vif le week-end dans les bois, que Marine Le Pen soit un peu raciste, hein ? Oui, ça on est au courant, re autant pour moi, oui bon bref, y’a pas loin !

La semaine dernière, donc, le Canard Enchainé déchainé se libérait de ses chaines pour mettre en une le fait que Fillon avait-aurait-eu pu employer sa femme, Pénélope, d’origine anglaise, ouhhhhhhh, ahhhhh, hhaaaaaan brexxxxitttt, moche moche ouhhhh, comme vraie-fausse attachée parlementaire, pour lui, pour son suppléant, pour lui et son suppléant. Pas de bol, personne n’a vu Pénélope à moins de 300 km de l’hémicycle, enfin si, enfin non, enfin on sait pas trop, enfin peut-être que oui à un cocktail ou lors de la galette des rois du Sénat, parce que, justement, oui c’est ça, elle bossait sur des notes sur l’augmentation des galettes des rois dans l’Ouest de la France, siiiiiiiiii c’est vrai !!!

Bon, ni une ni deux, les partisans du candidat Les républicains ont crié (à voix basse) au scandale médiatique, bon nombre dans l’opposition ont préféré se taire de peur que le truc leur retombe sur le coin du bec dans la mesure où la moitié d’entre eux avaient de la même façon employé des frères des sœurs des mères des pères, des pères de Maire, des mères amères, des cousins de la sœur de leur maitresse, par contre les médias, les réseaux sociaux, ça, nous, on est propre, on est digne, on n’a jamais piqué un bonbon chez le buraliste du coin, et si on avait été à sa place, à ça non, oh que non, nous serait venu l’idée d’employer nos conjoint(e)s ! Ah ça non ! et pendant la guerre on aurait tous été résistants, si Monsieur !!!

Aussi, le brave François (décidemment quand tu t’appelles François, soit tu fais flop comme président, soit tu as des secrets avec ta femme avant ou pendant l’Elysée), a du aller s’expliquer au 20h de TF1, connu pour être le plus regardé de France, pas de bol, voilà 10 jours, que ceux de France2 les dépassent en audience, truc qui n’était jamais arrivé en 35 ans ! Ah décidemment quand ça veut pas !

Droit dans ses bottes (ça c’est de Juppé), le cuir épais (ça c’est de lui), il a dénoncé la manigance abracadabrantesque (ça c’est pas de lui, mais d’un mec qui a été à l’Elysée aussi, et mis en cause, aussi…ah décidemment quand ça veut pas de pas !!!), il a tenté de se justifier sans franchement convaincre ; mais alors une question se pose ! Que font ses conseillers en communication, ses Spin Doctors comme on dit dans le métier ! Ils ont oublié une règle essentielle, vieille de 1000 ans, quand t’es un personnage public et qu’on t’accuse de quelque chose de grave , plus tu fais gros dans les réponses, plus tout le monde fait « hein quoi, euhhhhh, il se fout de notre gueule », mais au final ça passe ! et oui mon pote !

Alors, il n’est jamais trop tard, devenons Spin doctor pour François Fillon et aidons-le à se défendre en 10 phrases clés, toute prête à l’emploi pour la prochaine ITW télévisée :

1. « En fait Pénélope n’a jamais été ma femme, c’est une cousine, si c’est une cousine, je peux pas nié l’avoir un peu tripoté quand on avait 15-16 ans, mais pas plus !!! »

2. « Pénélope est urbanophobique c’est pour ça qu’elle bossait depuis la maison à Sablé sur Sarthe, en plus elle a une voiture immatriculé à base de chiffres pairs et impairs, impossible de se déplacer dans Paris ».

3. « Balkany a fait bien pire et il est toujours député-Maire ! Merde à la fin. »

4. « De toute façon, j’ai toujours préféré Charlie Hebdo au Canard Enchaîné #jesuispénélope »

5. « Et puis qui lit le Canard enchainé de nos jours, on lit Society, l’Equipe, France Foot, on zappe sur Youporn mais le Canard Enchainé !?! Meme Mediapart n’a pas sorti l’affaire, c’est dire si ça vaut pas ! »

6. « Et vous croyez vraiment que vous allez aller au paradis Gilles Bouleau !!! Vous avez un côté gay en plus ! Vade Retro faux Pujadas !»

7. « J’ai vaguement croisé Pénélope lors d’un BBQ chez l’adjoint au Maire à Sablé chargé de la petite enfance, sincèrement, je ne crois pas connaître cette femme, Pénélope comment vous m’avez dit déjà ? »

8. « La moitié des journalistes femmes du Canard Enchaîné ont eu recours à l’avortement ! Y’a pas de fumée sans foune ! »

9. « Oui, j’ai eu des enfants, oui ils sont aujourd’hui avocats, oui je savais bien qu’un jour ou l’autre j’en aurai besoin. Quoi, je les aurai eu avec une certaine Pénélope ?!? Mais où avez-vous été chercher ça !? Mes enfants sont juste de moi et sont tous nés un 25 décembre, amen ».

10. « Jean-Francois Copé m’a dit que 500 000€ c’est le prix d’une galette des rois, on me fait un sketch pour l’équivalent d’une fève dans de la frangipane !!!! »

Non, sincèrement, il fallait un peu de brutal dans cette ITW, un peu de gros sabots, un peu de paillettes, un peu de compte en Suisse, un peu de prestige dans le mensonge, de la pluie d’étoiles pour endormir, franchement !!!

Allez, j’vous embrasse !