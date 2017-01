Après Simple Minds et Sting, on continue notre « spécial jeunes » avec Neil Young qui réalise des disques tous les six mois et n’en finit plus de chanter ce qui lui passe par la tête. Heureusement pour nous, il en a dans la caboche!

Après un drôle de live, Neil Young sort encore un disque. Le crépuscule de la vie a rendu créatif un héros du rock, qui n’a jamais démérité. Il a bien sûr connu des hauts et des bas. Mais Neil Young n’a jamais faibli par sa curiosité. Si on fait le bilan, le monsieur n’a pas fait du rap mais il a touché à beaucoup de choses.

A la différence de beaucoup de papys du rock, Neil Young expérimente et s’amuse beaucoup. Ce n’est pas toujours de très bon goût mais dans l’ensemble, le Canadien a une certaine rigueur et conserve une verve plus qu’impressionnante après une si longue et tourmentée carrière!

Donc entre son propre réseau de streaming musical, ses tournées ou l’écriture d’un nouveau livre, le septuagénaire livre un Peace Trail, inattendu et rapidement réalisé. Une petite semaine de rock pour Neil Young avec les vétérans Jim Keltner (batteur pour Elvis et Dylan) et Paul Bushnell. En quelques jours ils pondent dix titres qui ressemblent beaucoup à Neil Young.

Ca peut être très beau et parfois, cela frise la nonchalance. Un peu à l’image de cette pochette qui ne ressmeble à plus grand chose. Neil Young a toujours ses combats et défend la bonne cause avec sa voix si particulière qui résiste au temps.

Il tente des trucs bizarres comme My New Robot comme il respecte la tradition avec des compos folk simples et juste comme Texas Rangers. Une de ses chansons se nomme Can’t stop workin’… on sait déjà que dans quelques mois on devra recommencer à travailler sur un papier sur Neil Young, sa prolifique activité, son extraordinaire longévité, son grand talent qui continue de briller malgré tout sur ce drôle d’album rapidement exécuté.

