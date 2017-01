Passengers

Hé bien, il est plutôt fréquentable ce Titanic dans l’espace comme aiment l’appeler les détracteurs du film! Deux heures en compagnie de Jennifer Lawrence et Chris Pratt, ce n’est pas du temps perdu!

Franchement, j’en ai bien profité pour le dernier film de l’année 2016! Mais au delà de l’histoire d’amour dans l’infiniment grand, le film apporte une touche encore peu explorée dans les films où les étoiles règnent en maitre sur le vaisseau spatial!

En tout cas, les étoiles et le vaisseau vont accompagner la vie et le destin des deux protagonistes qui vont se supporter durant les 90 prochaines années. Ils se sont réveillés trop tôt lors d’un voyage a travers la galaxie. Ils vont donc avoir le temps de se construire une vie. Le reste de l’équipage joue La Belle au Bois Dormant mais nos deux héros vont tenter de savoir pourquoi ils sont bien réveillés au milieu de nulle part! Un mauvais rêve pour eux! Du moins en apparence!

Tout est question de temps dans ce space movie qui ne manque pas d’espace pour sûr: un très beau vaisseau vaste pour deux avec en plus un robot Barman nommé Arthur (l’excellent Michael Sheen) qui pourrait rappeler le Bishop d’Aliens. Le film mixe pas mal de films de science fiction avec son concept à la Titanic.

Il aborde les sujets existentiels et le fait avec un peu de cynisme, récupérant un peu les thématiques de Seul sur Mars ou Seul au Monde. Jennifer Lawrence et Chris Pratt sont plus jolis que le ballon de volley de Tom Hanks.

Le réalisateur réussit un tour de passe passe entre son intrigue amoureuse et des scènes sous tension mais sans surenchère d’effets spéciaux. On doit faire abstraction d’un peu trop de bons sentiments mais on ne s’ennuie jamais. Le rythme est juste et on arrive à s’identifier aux deux stars dans les étoiles. C’est drôle, triste et fascinant à la fois. Alors allez vous vivre vos rêves ou allez vous rêver votre vie?

AVIS AUX AMATEURS

Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen et Larry Fishburne – Sony – 28 décembre 2016 – 2h