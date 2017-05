Manu, Marine, Brigitte et Jean-Michel Perlimpinpin

Aaaaaaaaallllloorrrrss là y’a du monde hein, ah ça, pour se foutre sur la gueule depuis 6 mois avec les #jesuistrucmuche bien mais alors bien bien derrière nous, pour critiquer l’âge de Brigitte quitte à passer pour un gros beauf misogyne mais comme les copains du bistrot disent pareil alors tout est permis, pour s’envoyer des bâches par Facebook interposé à grand coup de « fumier de facho » « ouais bah toi t’es un mouton ultra libéral » « ouais tu vas avoir bonne mine avec ta Marine qui va te faire avancer à la baguette » « pauv con » « pauv con aussi » « bon bah à samedi chez tata » « Ok bises ».

Ahhhhhhh, y’en a du monde pour vouloir le retour à l’ECU du Franc, à l’ancien Franc, au Franc Suisso-Norvégien ou au Franc Coréen même s’il le faut puisque la dingue l’a dit, pour dire de Valls « ouaaaaiiiissss sale traitre » alors que c’est juste une recherche d’emploi légitime, pour s’avancer à de grandes phrases philosophiques comme « même au Fn y’en a ! Regarde Philippot ! De toute façon les nanas c’est toutes des gonzesses ! »,

Ahhhhh çççaaaa, qu’on le veuille ou non, c’est quand même dingue le nombre de français qui passent plus de temps à beugler sur tout, à être des sachants sans savoir, à se morfondre dans le « c’était mieux avant » et à se complaire dans l’étroit…le tout sans jamais cligner d’un œil pour contribuer à faire avancer le pays. Ahhhhhhhhh ce #jesuisMaGueule qui devient très mais alors très très irritant, confins consternant, pathétique affligeant.

Ahhhhhh, yyyy’en a du monde le 7 mai au soir pour voir le quinquennat qui commence avec un concert de Magic System au Louvre alors que Sylvie Vartan et Michelle Torre étaient parfaitement disponibles et que, pour des questions uniquement de syntaxe, de grammaire, de conjugaison et plus simplement de « faut pas déconner quand même » personne n’a demandé à Jul. Mais par contre y’a personne non plus pour poser officiellement sa candidature au Ministère de la Programmation musicale des Grands Événements, alors que merde quoi !

Ahhhhhhh, elle est pas là la Fédération Française de Punchline pour revendiquer le désormais fameux « c’est de la poudre de Perlimpinpin » de Manu Macron et encore moins pour lui fournir une liste de mots/répliques basés sur des termes de 2017 et bannir définitivement les meilleures vannes de mon arrière-grand-mère.

Ahhhhh, il est resté bien planqué le consortium de scientifiques qui a annoncé la découverte du concept du vide intersidéral et qui aura désormais un nom : Marine Le Pen ! Après le visionnage du débat d’entre deux tours.

Ahhhhhhh, ça personne ne s’étonne que depuis le dimanche 7 au soir, ça flotte dans toute la France, que les vignes gèlent, que le temps varie comme jamais, alors que pour un mois de mai, hein, pour un mois de mai, hein, merde alors.

Ahhhhhh, maissssss comment elle va au fait Pénélope ?et Philippe Poutou, ça y est, il a repris le taf ? Et sans déconner, il y croyait vraiment Asselineau le coup du « je serai au deuxième tour » ? Et Nicolas, ahhhhhhhh, Nicolas Dupont-Aignan, le mec qui a du pif, qui a du flaire, the king of the tarin, droit dans ses bottes, l’homme des grands choix, du pas rampant pour deux sous, ahhhh ça non, le mec qui devait forcément hésiter entre la corde et le gaz depuis pas mal de temps pour s’auto assassiner à ce point, à se flageller lui-même, à foncer droit devant, « atttttteention Nico y’a un mur, tu vas te péter le nez à vie !!! » « M’en fous j’sui un déglingoo foufou, j’y fonce, j’y vais sans protection, même pas mal, aie putain mon nez, l’est pété » « Bah oui mon gars…bah oui ».

Ahhhhhhhhh, on les a kiffés nos Insoumis, nos pas d’accord, nos chers ni-ni, nos « non mais nous bah ouais quoi, on est des ultra libres penseurs, à tel point qu’on fini par plus penser, enfin on sait pas, enfin si, enfin non faut faire barrage à Le Pen mais faut pas voter Macron, donc on va pas voter » « Bah oui mais ça va avantager Le Pen ça » « Ouais bah elle on n’en veut pas » « Bah faut voter Macron alors » « Bah non » « Bon bah merde alors t’es chiant »…et oui, la France s’apprêtait à choper le Sida de la démocratie, et les Insoumis aimaient à nous conseiller d’y aller sans capote car eux de toute façon ne baisaient plus.

Ahhhhhh, et le reste alors, aahhhhh bah on ne sait plus, bah on s’en cogne, bah mais qu’est-ce ça me foutre moi puisque j’ai eu mon prêt pour ma baraque, j’ai un barbecue tout neuf et mon carré de jardin est bien tondu, alors hein, le Venezuela c’est loin, la Syrie, bah euh comment dire, la quoi, connais pas !

Ahhhhh, c’était beau, ahhhhh, c’était bien, ahhhhh, on a tous pu s’exprimer, ahhhhh, on a tous pu mettre un petit commentaire sur les Facebook Live lors des meetings diffusés en simultané sur BFM TV, l’œil vaseux arrogant d’un côté, la tablette en sniper de l’autre, une photo de profil mode la roumaine à gros boobs qui a joué dans Gang Bang à Budapest, à fond la caisse dans les emoji de mécontentement, de « wow love », de « haaaannnn mé Macron il a maime pa de programe, enfain si, mé si vou regarder et lisé ma écriture, vous voyé bien que cé pas gagniez pour moua de lire un programe ! Vive Marine toute Manière ! ».

Ahhhhh, c’était beau, ahhhhh, c’était bien, ahhhhh, on a kiffé, hein mon lapin, hein Jean-michel Perlimpinpin.

J’vous embrasse.