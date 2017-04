Life & livin’it

Le meilleur des mondes!

Par son histoire personnelle, Sinkane ne peut pas accepter de rester à un seul endroit, dans un seul genre, avec une seule idée. Le garçon est un explosif: il aime faire pêter les frontières des genres et profiter du meilleur de chaque passion qui l’habite.

Entre l’Angleterre et l’Afrique, Sinkane, alias Ahmed Gallab, a vu beaucoup de pays et découvert beaucoup de musiques différentes. Il est aussi à l’aise dans le rock que dans l’afrobeat ou le jazz. Il aime la soul, cela s’entend mais n’oublie jamais ses racines soudanaises.

Le résultat est donc une musique diabolique car mondialisé. Le musicien emprunte aux plus grands et semble les digérer avec une aisance déconcertante. Certains trouveront cela trop light ou asceptisé! Cependant le cocktail est réellement savoureux car il ose des saveurs de tout pays!

Copain de Caribou et de Of Montreal, Sinkane a dirigé un étrange orchestre où l’on croisait David Byrne et Damon Albarn: c’est dire si le musicien a une forte personnalité. Et une science de la chanson, à la fois classique et déclassé.

Les structures sont habituelles mais il arrive toujours à insuffler un petit vent de folie dans ses arrangements. La voix apporte aussi de l’originalité. Elle n’hésite pas à monter dans les aigus et contrecarrer les cotés roots de certains titres. C’est cette façon harmonieuse d’opposer avec bienveillance les sons qui font de ce disque, un moment de mondialisation heureuse, le meilleur des mondes!

City Slang – 2017