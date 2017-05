Leymergie, youhooou, retraite number one !!!

Alors ça y est William, c’est la quille, c’est la fin, c’est la retraite.

Le wagon du terminus arrive en gare, faut descendre maintenant, bah oui mon gars, attends j’vais t’aider.

Bien sûr, t’es grimpé dedans avec Michel Field et David Pujadas, à peu près le même jour, humble consolation, pour toi, qui, durant des années et des années, depuis toujours en fait, t’es levé à 3 du mat’ pour rejoindre Nathalie Rihouet pour des lancements météo de déglingo, ahhhhhh Nathalie Rihouet, elle va te manquer pour sûr !

Mais ça y est, t’as tous tes points retraite à plus de 70 ans, oui, à la télé, des fois ce sont un peu des points retraite en âge chien, on pense que vous les avez cumulés jusqu’à l’âge légal, mais non, incorrigibles vous êtes et vous vous accrochez comme des foufous à vos fauteuils, infatigables, imperturbables, confins mode Pape, tant que je suis vivant, je reste ! Nananère la jeunesse, nananère le spectateur, nananère ma villa en Provence, nananère je reste !

Comme Bouvard à la radio avant toi, comme Drucker encore et encore et encore, comme Berlusconi en Italie, un peu comme Sarko en politique, je pars, puis non, puis si, puis je reviens, puis faut vraiment me foutre dehors, et encore je mets le pied dans l’entrebâillement de la porte, non non non, ça se passera pas comme ça, vous êtes un peu punk les mecs, no future mais never dead, grand-mother fuck*r !

Alors oui, je te vois venir William Leymergie, mon vieux pote du matin de mes hôtels de province durant des années à touiller mon nescafé tiède de flemme d’aller au buffet du petit déj, mon vieux rocker des matinales, mon vieux Sid Vicious des chroniques beauté minceur yoga, ahhhhh t’en as déroulé du câble vieux brigand, mon vieux punk, tu ne vas pas te laisser faire, donc, pour anticiper, imaginons, les dix reconversions que tu nous prépares en secret.

Tu vas créer ta start-up « Guten Tag papier » spécialisée en formation pour chroniqueurs de revues de presse des journaux allemands, toujours inutile mais tellement savoureux à 6h48 du mat’ de voir la tronche d’Angela pour te rassurer sur la tienne.

Tu vas animer « Salut Bonjour », le Télématin canadien, t’es cap de tout, donc tu vas même prendre l’accent québécois et mettre un gilet en peau de castor, t’es un dingue mon pote. Tu vas enchainer les invitations dans les bêtisiers de fin d’année, à côté d’une bimbo ex les anges de la téléréalité, pour une foultitude de séquences de fou rire entre toi et tes chroniqueurs. On se régaler. Tu vas devenir chroniqueur dans Touche Pas à mon Poste, sorte de sas à recyclage pour animateurs télé, ta place entre Castaldi et Julien Courbet a déjà ton nom marqué dessus. Tu aimes faire l’acteur, bah vas-y mec, qui pourrait t’empêcher de devenir le nouveau patron d’un bar de nuit pour soirée cuir durant deux trois quatre saisons de Plus Belle la Vie. Terminé Panam, vive le pastis de nuit et les cagoles. C’est décidé, tu vends tes services à Montagne TV, tu débauches tous tes chroniqueurs de Télématin, tu spécialises Laura du Web en Laura des Alpes, point piste rouge piste de verte par Valérie Maurice, ça la changera des périphs blindés, qui quand ils sont blindés, bah tu regardes pas car t’es déjà dans ta caisse, rubrique escalade par le monsieur gentil avec des yeux en mille feuilles des 4 Vérités, pour une mega matinale mode 6h-11h30, puis tu animes le JT de la montagne à 13h, puis Passion Chamois de 16h à 20h, puis tu fais le 20h, bref, tu prends d’assaut cette foutue TV de la montagne ; vas y gars ! Lalala HiHouuuu. Tu rachètes Vivolta, la chaine des séniors dirigée par les séniors de la TV, avant y’avait Gildas, maintenant ça sera toi, œil pour œil, vieux pour dents. Tu deviens dingue et tu surprends ton monde, tu postules et tu obtiens la présentation du journal du hard !!! Rhoooo imagine le kiff mon poto ! Et tu fais remplacer le nom par The Leymergie Big Boobs show ! Génial ! Tu te lèves tous les matins à 3h, tu te mets en faction devant le siège de France télévisions et tu pourris la vie à celui qui te remplace, clous devant le parking, danse cul nu devant la rédaction (pense à garder ton badge), manifestation avec tous les anciens de France TV, ils finiront bien par te filer des Prime time sous la pression !

Si c’est pas Montagne TV, t’as plein d’autres chaines à la ramasse à racheter pour faire durer ta carrière, peu importe la thématique, l’essentiel c’est d’être à l’écran, reprends Piwi, Télétoon+, Histoire, Dog TV, qu’est-ce que tu t’en cognes ! Rachètes, on verra après !

Voilà William, j’espère que mes conseils sauront t’apporter de quoi nourrir tes plus folles ambitions, rien n’est perdu mec, n’oublie pas, t’es un punk !

J’t’embrasse