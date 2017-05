Les Gardiens de la Galaxie Vol.2

JUSTE ENORME! A TOUT POINT DE VUE! UNE BOMBE ATOMIQUE QUE L’ON A ENVIE DE REVOIR DE SUITE. MAIS SERIEUSEMENT, TOUT CE QU’ON A AIMÉ DANS LE PREMIER OPUS EST AMPLIFIÉ POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR, NOUS LAISSANT UN SOURIRE AUX LEVRES QUI DURE SUR LES 2H15 DE FILM!

A CEUX QUI TROUVENT QUE TOUT EST TROP TROP TROP, JE NE SAIS QUOI VOUS REPONDRE….ON Y RETROUVE EXACTEMENT CE QU’ON Y ATTEND, VOIR PLUS. JE N’AI JAMAIS AUTANT RI QUE DEVANT UNE SUITE. C’EST UN FILM QUI NE SE PREND JAMAIS AU SERIEUX ET SANS JAMAIS TOMBER DANS L’HUMOUR GRAVELEUX OU L’IRONIE.

LES PERSONNAGES SONT MAGNIFIES. ON DECOUVRE DRAX SOUS UN NOUVEL ANGLE ET PEU DE FILMS PEUVENT SE VANTER D’AVOIR UN SUPER SUPER HEROS AUTISTE. ON A TELLEMENT ENVIE DE RIRE AVEC LUI A CHAQUE FOIS ! CES PUNCH LINE SONT AUSSI INNOCENTES QUE SUBTILES.

MON AMOUR POUR ROCKET S’EST LUI AUSSI AMPLIFIÉ, MAIS COMMENT RESISTER A CETTE ARROGANCE DE RENARD QUI CACHE UN PETIT COEUR DE DOUCEUR!! GROOT EST BIEN RESTE GROOT, ADORABLE PETIT ETRE DE LA FORET QUI COMPREND TOUT A FAIT CE QU’ON LUI DIT MAIS PREFERE SE JOUER DE NOUS.

LE RESTE DE L’EQUIPE RESTE FIDELE AU VOLUME 1. ET SANS VOUS SPOILER ON LES REDECOUVRE AUSSI AVEC UNE TENDRESSE QUE L’ON NE SOUPÇONNAIT PAS. LES DECORS SONT ENCORE UNE FOIS A LA HAUTEUR, ET MEME SI ILS PEUVENT PARAÎTRE UN PEU KITSCH A CERTAINS MOMENTS, ILS CONTRASTENT PARFAITEMENT AVEC L’IDEE MEME D’UN FILM DE SUPER HEROS PARCOURANT DES GALAXIES TRES TRES LOINTAINES.

C’EST TRES COLORÉ ET S’ACCORDENT PARFAITEMENT A CETTE EQUIPE COMPLETEMENT LOUFOQUE QUI N’A QUE FAIRE DES NON DITS. IL Y A DES SCENES DE OUF QUAND MEME, DES COURSES POURSUITES AHURISSANTES ET IMAGINATIVES QUI NOUS LAISSENT SANS VOIX. L’HISTOIRE ( OUI ON EN A UNE) RELEVE BIEN DES SECRETS CONCERNANT NOTRE STAR LORD PRÉFÉRÉ. ET APPORTE ENCORE UNE FOIS UNE TOUCHE D’HUMANITÉ ET D’EMOTION DANS UN ESPACE HABITÉ PAR DES TRIBUS VENGERESSE.

LA MUSIQUE MADE IN 1980’S, MARQUE DE FABRIQUE ET OUTIL INDISPENSABLE A NOTRE EQUIPE POUR MENER UN COMBAT A BIEN, EST ENTRAÎNANTE, ET NOUS FAIT BIEN BOUGER SUR NOTRE SIÈGE. TOUT EST DIT, J’AI PRIS UN PIED MONUMENTAL QUE JE N’AURAIS RATÉ SOUS AUCUN PRETEXTE, C’EST UN PETIT BIJOU ABSOLUMENT INCONTOURNABLE DANS L’UNIVERS MARVEL ET QUI MEME APRES LEURS 50 FILMS DE FRANCHISE ARRIVE A NOUS SURPRENDRE ET NOUS FAIRE KIFFER COMME JAMAIS.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista et Kurt Russell – Marvel – 26 avril 2017 – 2h15