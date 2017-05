Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent

Un poème, Egalité de papier, débute ce disque d’une femme courageuse. Un moment de rage et d’élégance. Un état des lieux rude mais de la douceur dedans. Samuele est une guerrière. Et une excellente découverte!

Au Canada, on n’a pas froid aux yeux. On s’approprie les styles sans converger, sans détour. Au Canada, les femmes savent faire du rock et ne veulent pas ressembler à Céline Dion en roucoulant des paroles insipides. Samuele est une Canadienne qui sait qui elle est et elle l’affirme sur un très bon album.

Après son discours courageux sur la condition féminine et son expérience, elle enchaine sur de bons gros riffs qui ne déplairaient pas à Keith Richards ou Tom Waits. C’est un blues de détraqué où on se rend compte que Samuele est une écorchée.

Ce que va préciser le plus calme Coeur de Tôle. Et la suivante. Et la prochaine. Les titres se suivent, ne se ressemblent pas forcément mais surtout batissent une maison du blues très agréable. Elle est là la Montréalaise, fabriquant son histoire avec des bases solides et une guitare écho de ses doutes, sa révolte et ses joies.

Elle évite les clichés du féminisme en les mélant à une musique qui se révèle sensible à ses envies. C’est assez flamboyant. Une habitude chez les rockeuses d’Outre Atlantique. Samuele pourrait être la cousine de Marie Pierre Arthur, fantasme pour les franchouillards de la rockeuse idéale!

Samuele est douce mais aime bien faire déborder le rock vers des moments rageurs et passionnants. Chaque chanson répond à son âme. On est bouleversé. On est chahuté. C’est un rock qui ne laisse pas indifférent. L’accent et la voix sont séduisants. Des notes qui se lie habilement à un combat personnel, inspiré et féministe, ca ne s’oublie pas comme ça!

C’est vrai qu’elle va où elle veut! Elle a bien raison: on la suivra partout! Les yeux fermés! Les oreilles grandes ouvertes.

In tempo Musique – 2017