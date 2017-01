L’ascension

JE VIENS DEJA DE DEPASSER MON QUOTA DE FILMS FRANCAIS ANNUEL, MAIS UN APPEL AU SOMMET D’AHMED SYLLA ET J’EMBARQUE AVEC LUI DANS CETTE ASCENSION!

CE QUI AU DEBUT ETAIT LE RESULTAT D’UN PARI COMPLETEMENT DEBILE VA S’AVERER ETRE UNE VERITABLE BOUFFÉE D’OXYGENE POUR SAMY, EN QUETE DE LUI MEME FINALEMENT. SI VOUS VOUS ATTENDEZ A CE QUE AHMED SYLLA FASSE DU AHMED SYLLA , IL N’EN EST RIEN MAIS IL N’EN RESTE PAS MOINS UN TRES BON ACTEUR CONTRE TOUTE ATTENTE.

UN FEEL GOOD MOVIE INSPIRÉ D’UNE VERITABLE HISTOIRE, OU UNE BELLE LECON DE VIE A LA FRANCAISE, SUR LA PERSEVERANCE, ET L’ENVIE D’ALLER JUSQU’AU BOUT D’UN PROJET SANS AUCUNE BASE, QUI DONNE UNE AMBITION NOUVELLE A DES JEUNES EN DIFFICULTÉ.

UN FILM QUI M’A PLUS FAIT VIBRER ET VOYAGER QUE SON ALTER EGO AMERICAIN. ON Y VOIT BEAUCOUP PLUS DE PAYSAGES, QUI DONNENT VRAIMENT L’ENVIE D’EN DÉCOUVRIR PLUS, SUR TOUS LES VILLAGES RENCONTRES AU DETOUR DU PÉRIPLE ASCENSIONNEL. UN VOYAGE SAISISSANT ET SANS CONTESTE LE ROAD MOVIE QU’IL FAUT VOIR SURTOUT EN CETTE PERIODE HIVERNALE ET QUI A COUP SUR, RECHAUFFERA VOS COEURS DE PETITS HOMMES QUE NOUS SOMMES.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy et Nicolas Wanczycki – Mars films – 25 janvier 2017 – 1h43