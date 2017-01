Laborde s’en va comme une Météo RIP !

Ah bah voilà, patatra, elle démarrait plutôt pas mal pourtant cette année 2017, pas d’attentats à Paris, même si c’est à 360km de chez vous, pas d’augmentation notable de la baguette tradi pas trop cuite, des examens médicaux nickel chromes d’après votre généraliste que vous avez été voir par acquis de conscience comme la tradition vous l’impose depuis près de 88 ans, tout le voisinage qui vous a souhaité ses bons vœux et la santé parce que c’est important la santé, même la connasse du 5ème qui passe l’aspirateur au moment de Motus pour bien vous taquiner, « Plus belle la vie » qui repart pour une 20ème saison, Tex toujours fabuleusement drôle avec ses imitations du Suisse grognon, vous vous étiez même habitué au petit Samuel Etienne qu’a pris la place de Lepers et que ça vous avez rendu très très mécontente à l’époque, les inoxydables Romejko, Bertrand Renard et autre Arielle toujours à bloc dans la fanfaronnade dans les « Chiffres et des Lettres », ah non de non, ah que oui que oui, il était pourtant bien engagé ce karma saison 2017 !

Et puis vlan donc, patatra donc, voilà pas que Catherine Laborde annonce un soir de janvier, dans les tous premiers en plus, qu’elle quitte la météo pour, je cite, laisser la place aux jeunes !!!

Non mais où allons nous je vous le demande !

Bien sûr, vous n’êtes pas dupe, ah ça non, en ouvrant le France Dimanche d’il y a 3 jours, vous aviez vu le gros titre « Catherine Laborde : Victime d’un odieux chantage ! », comme d’habitude dans ledit journal, le contenu de l’article n’avait aucun rapport avec le titre, il n’y avait rien de rien de rien qui laissait présager un « odieux chantage », mais quand même, faut pas vous la faire à vous, vous en avez vu d’autres, et on ne vous fera pas croire que l’émergence de ce jeune gauchiste de Macron ou encore que le départ de l’autre noir là qu’est président des Etats-Unis, Obama j’sais pas trop quoi là, n’y sont pas pour quelque chose !!!! Bien sûr, d’après vous, des pressions du CIC, sponsor de la météo depuis 20 ans, et dont le slogan « La banque d’un monde qui bouge », pour justement faire changer bouger Catherine Laborde ne sont pas à exclure, comment vous donner tort ! AH ça non !!!

Même Marie-Guilaine Foissart, votre partenaire de double à la belotte tous les mardi et les jeudi à la salle communale, partage cette opinion depuis que son petit-fils, pourtant si sérieux, s’est fait rétrograder de conseiller à guichetier dans ladite banque, après avoir soi-disant détourné l’ensemble du stock d’agendas cuir normalement réservés aux dirigeants d’entreprises, qui pourtant ont troqué lesdits agendas pour des tablettes et des smartphones depuis des années, pour les fournir en douce à votre club de belotte !!! Ah ça non, vous n’êtes pas dupe !

En plus, comme par hasard, elle quitte la météo tout début janvier en annonçant un redoux, avec du grand beau pour les premiers jours du premier mois de l’année, elle annonce son départ, et voilà pas qu’on prend 10 degrés de moins dans la tronche, que ça oblige à augmenter le chauffage, y compris celui de l’ancienne chambre bleue du rez-de-chaussée au cas où les enfants passeraient, et bien sûr au final ça va faire des frais, on voit d’ici la future facture de l’EDF-GDF à cause de ça, et qui qui va payer ! hein je vous le demande, à ça c’est sûr c’est pas Monsieur Hollande et ses amis, ah ça non, c’est bien vous ! ah ça oui !

Pis, un été vous aviez lu un article très détaillé dans Télé-Loisir (source TeléLoisir du 15 aôut 2015) sur les secrets de la minceur de Catherine Laborde, où elle expliquait qu’elle faisait très attention à ce qu’elle mangeait, tu penses bien que le lobby des présentatrices girondes en vogue, les Damido, les Evelyne thomas, les Marianne James, copines des mecs de gauche comme pas deux, ça a du les rendre dingues, que ça a du passer des coups de fil à qui mieux mieux, à qui veut l’entendre, auprès des grands patrons, pour déloger Catherine Laborde, ça aura mis près de 18 mois mais elles y sont arrivées les garces !

Ah ça, c’est pas parce que vous êtes loin géographiquement de la vie parisienne, que vous avez jamais bossé, que vous avez votre carte du FN seulement depuis 4 ans, que vous n’êtes pas super au fait de l’actualité médiatique hors prisme des magazines télé, qu’on est capable de vous couillonner comme ça, en un tour de passe-passe cousu de fil blanc par les blancs bonnets et bonnets blancs du petit écran ! Parce qu’est-ce qui va se passer, bah je vous le donne en mille, tu vas voir qu’ils vont nous mettre un musulman ou une mulâtre à la météo, tout ça pour continuer à cirer les pompes des riches rois du pétrole du Qatar, ou alors une asiatique, ça ne vous étonnerait pas vu la quincaillerie de Mme Gougeard rue Thiers, ils y ont mis un restaurant chinois à la place, avec des jeunes bridés à sa tête qu’étaient même pas du coin et qui parle avec un accent qu’on comprend rien ! Alors une asiatique qui présente les anticyclones sans même trop savoir sa géographie, l’idée forcément a fini par faire son chemin, et après faudra pas se plaindre, et ça c’est pas nouveau que vous le dites, que les bons français bah ils auront plus qu’à aller chez l’ANPE pour avoir du chômage, si tenté que tous les arabes aient pas tout piqué avant ce qui reste !

Ah non vraiment, on vous sent bien énervée et on peut pas franchement vous donner tort, quand ça veut pas ça veut !

Allez, j’vous embrasse quand même !