La vie secrète des chats, Super Félin Nanny…Episode 1/2

AHhhhhhhh, vous m’avez manqué mes petits chatons, j’ai profité de mon été espagnol pour m’aiguiser mes griffes, affuter mes petites papattes, me faire dorer le poil et même si je me suis mis au Yoga, non, je n’arrive toujours pas m’auto lécher les chevilles pour vernir ma peau légèrement halée.

Vous me voyez venir, oui, nous allons parler animaux de compagnie en cette première chronique de la saison ; bien sûr, j’aurai pu revenir par fainéantise sur un énième été de la télé, ou encore teaser sur la rentrée riche en nouveautés, pas tant que ça en fait, et puis non, non de non, on se régale et régalera toujours des fonds de tiroir un peu nases qui remplissent les cases ou des concepts follement novateurs mais qui répondent désormais à deux angles cloisonnés : Soit une table ronde avec assis autour une foultitude de chroniqueurs payés à lécher les testiboules d’un animateur vedette, soit un/une spécialiste dans un domaine du quotidien qui vient coacher des braves vulgum pecus en telle difficulté qu’ils acceptent de déballer leur life devant une partie de la France fan de télé moisie.

Aujourd’hui : Option 2 !

Et attention, du précieux, du luxe, du j’me fous pas de votre tronche !

Et oui, ce jour-là, un dimanche de veille de rentrée, la pluie s’était invitée sur les rebords de mes fenêtre, les mines étaient partagées entre le blues grimpant de vacances déjà lointaines et le fatalisme d’un bien cliché « toutes les bonnes choses ont une fin » ; moi-même, sortant d’une sieste une nouvelle fois ronronnante attaquée juste après les premiers tours de Formule 1 en folie, et un réveil avec la mèche qui colle l’œil hagard mi-clos devant trois mecs à casque sur le podium du circuit de Monza ; je me demandais comment combler les quelques heures me rapprochant dangereusement de la préparation des cartables des enfants et du fameux « on va pas se coucher trop tard pour être en forme demain »…grrrrrrrr.

Dans un élan d’énergie que seuls les dimanche après-midi peuvent offrir, à savoir se lever du canapé, remettre ses baskets pourries du dimanche qui puent mais qu’on aime mettre justement le dimanche, aller jusqu’à la Senseo, se faire un café, revenir dans le salon, retirer les baskets qui puent, se remettre dans le canapé, prendre la zappette, zapper ; mes petits yeux curieux n’allaient pas beaucoup plus loin que la chaine 1, autrement dit depuis plus de 40 ans, TF1.

Et là, en 15 secondes de visionnage, dans un gloups de café, l’odeur des pompes qui m’alertait sur un nécessaire investissement rapide en la matière, j’entrevoyais un potentiel connerie de haut rang concernant ce « La vie secrète des chats »…

Bon, que des cerveaux « créatifs » de boite de prod aient eu l’idée il y a 15 ans de faire une émission proposant principalement à des gens du nord ou des belges de leur venir en aide face aux affres de leurs affreuses progénitures avec une Super Nanny, why not ; puis que ces mêmes cerveaux réussirent à vendre aux télés française pelle mêle le fait de mater des ados rebelles avec un musclor videur du Macumba Night de Valenciennes avec Pascal le Grand Frère, bon ok, ou encore de sauver du tirage de zizi nouille main gauche des paysans français en leur faisant découvrir l’amour de préférence dans le près, non mais là ça commence à faire beaucoup mais bon !!

Puis après de proposer à des futures mariées taille 44 de sauvagement bousiller les mariages de trois autres futures mariées en y allant de leurs critiques sur Tonton Michel et Tata Jackie tout à parce qu’ils ont dansé sur du Richard Gotainer, non mais là fallait s’arrêter hein, bah non ! vas-y que les mecs lancent sur la même base d’échanges au napalm fusée roquette terrain miné avec des couples qui se pourrissent la life pendant une semaine en allant pieuter les uns chez les autres dans des chambres d’hôtes aux papiers peints confins jaune pisse…et là tu te dis que les mecs vont s’apercevoir qu’il faut tout stopper car ça vire coquin ???

Bah non !!! Penses-tu ! je tire un nouveau tiroir, et vlan, super meilleur cuisinier pâtissier boulanger artisan top mega super chef émulsion feu de bois pot-au-feu même avec un bras en moins, maiiiiiiiiiiis vas-y urine moi sur la zappette et maroufle moi la pupille ; maroufler ah bah tiens justement, ta baraque est pourrie nase et en plus t’es moche comme une cuvette de chiotte hongroise, vlan, idée, on casse tout chez toi, on met des guss en salopette Mario-Luigi, tu fermes les yeux, t’as une baraque toute neuve, du moins en apparence, tu chiales, tes enfants aussi, du coup, ils se sentent plus pisser, ils pètent les plombs, t’habites le Nord, donc t’appelles Super Nanny, hein quoi elle est morte, ok, on en a une de remplacement, youpiiii, elle traumatise encore plus tes mômes, pas grave, z’ont quels âges ? 14 et 16, okkkkk, Pascal le Grand Frère, deux targnolles dans leurs joues biactol et ça repart ; comment ça ce ne sont pas tes mômes mais ceux de ta nouvelle femme Bianca que t’as rencontré sur le plateau de « C’est Mon Choix » spécial « Je ne peux pas m’empêcher de tromper mon conjoint avec des gens du personnel de chez Baboo » , ahhhhhhhhh !

Donc là, dans une nouvelle gorgée de café, effleurant l’idée que non O non, les mêmes cerveaux caillassés à la coke dans des hangars de la Seine-St-Denis n’ont pas pu avoir une nouvelle idée encore plus foireuse que les quelques unes citées précédemment…tu poses ta tasse, tu mets le son, une nana mode « coach » commente yeux rivés sur un écran les comportements d’un dénommé « Plume » qui serait en train de pourrir la vie à une dénommée « Minouchette »…tu crains le pire…t’as bien raison…oui, les mecs viennent de mettre à l’antenne un mix entre Secret Story et Super Nanny…mais pour des chats…

Et là…forcément, faut que je vous raconte…alors rendez-vous la semaine prochaine…pour l’épisode 2. Miaou bisous j’vous embrasse