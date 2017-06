Pour contrer les super héros de tout poil, Universal ressort tous les vieux monstres de tout poil aussi ! Le premier a des bandelettes et n’emballe pas grand monde.

Ca continue de recycler à Hollywood. Universal lance sa nouvelle franchise : le Dark Universe ! On y découvre aujourd’hui la momie mais devrait suivre le comte Dracula, l’Homme Invisible, le Loup Garou et quelques personnages cultes du cinéma d’horreur !

Alex Kurtzman est chargé du projet mais il faudrait vite le momifier car le bonhomme n’a pas un grain de sable d’inspiration pour nous surprendre. Pire il enferme la pauvre momie dans un produit de consommation délavé et sans surprise.

Scénariste de JJ Abrams, Kurtzman s’emmêle dans une histoire qui doit en lancer d’autres mais qui ne commencent ou terminent jamais. C’est le problème du cinéma populaire américain aujourd’hui : il ne ferme plus ses récits. Il tente des débuts de quelque chose et puis c’est tout ! On attend les résultats au box office pour voir si on poursuit le développement.

Pour ouvrir le bal, le film a tout de même la bonne idée de féminiser la Momie. Elle est sensuelle et venimeuse. Parfaitement jouée par la Fraçaise Sofia Boutella, remarquée dans le dernier Star Trek. Mais elle n’est qu’un faire valoir de Tom Cruise, erreur de casting qui s’amuse dans les cascades et s’ennuie dans des dialogues abracadabrantesques. On lui colle une blonde inutile à ses baskets et il doit aussi affronter un Russell Crowe qui devrait justement freiner la bière. Dans le rôle de Jekyll, il est ridicule.

On pourrait rigoler mais le film est mal fichu, déterré, mal composé et d’une incroyable maladresse. Ca part dans tous les sens : ce n’est pas un film d’aventures,ni comédie fantastique, ni un film d’horreur. Les décors sont beaux mais il ne se passe strictement rien. Kurtzman est définitivement un scénariste ou un producteur mais il ne porte là aucune vision. C’est d’une pauvreté qui finirait pas faire rire. Mais ce type là a clairement une poussière dans l’œil. Ou tout un désert !

Avec Tom Cruise, Annabelle Wellis, Sofia Boutella et Russell Crowe – Universal – 14 juin 2017 – 1h45