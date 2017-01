Matt Damon contre les chiens de l’espace ! Tout un programme !

En tout cas c’est le concept fort de La Grande Muraille, entièrement construite par des Chinois mais à la gloire de la star américaine, qui veut pénétrer le marché asiatique : il devrait y arriver avec ce film complètement barré, un peu baclé et qui frôle le grand n’importe quoi !

Donc Matt Damon est un mercenaire qui se fait poursuivre par des Mongols et qui se retrouve coincé devant la Grande Muraille de Chine. Comme il tire avec son arc comme Robin des Bois, il intrigue toute l’armée qui réside là bas et qui a d’autres soucis à se faire !

Les chiens de l’espace ont débarqué. Tous les soixante ans, la meute verte et gluante vient croquer des soldats. Heureusement notre héros aux yeux tout ronds visent juste et fait l’admiration d’une belle générale et tous les militaires chinois.

Il va donc sauver l’Empire et apprendre la politesse aux grosses bestioles venues d’ailleurs. Niveau scénario, on peut imaginer qu’on ne pourra pas voir plus barré mais c’est sans compter sur la virtuosité légendaire du cinéaste Zhang Yimou. Auteur de films d’auteur dans les années 90, le réalisateur a visiblement fini par accepter la ligne du parti et sert de tout son talent un spectacle sino-américain d’un autre monde !

On a de quoi être déconcerté ! Finalement armé d’un solide second degré, tout cela est franchement amusant. Ca ne casse pas des briques (pardon c’est facile) mais on hallucine tellement devant le scénario (écrit par des pointures d’Hollywood) qu’on est happé dans cette bataille avec effets spéciaux indigents et grosses ficelles ringardes (pauvre Willem Dafoe). C’est une tentative joliment raté de faire plaisir au public asiatique.

Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal et Willem Dafoe – Universal – 11 janvier 2017 – 1h44