In a Jazzy Mood

Bon ca y est! Encore une année horribilis qui se termine. On va remiser un peu sur les valeurs refuges que sont la famille, les copains, le gros banquet et le bouton qui saute après le dîner! Pour ne pas se faire peur une nouvelle fois, je vous conseille aussi de vous réfugier dans les vieilles reprises pop dans une version jazz.

D’abord, cela donne de l’ambiance. Chez vous, vous pourrez vous prendre pour un incroyable Mad Men qui reçoit ses amis dans une ambiance cossue et chaleureuses. Vous pourrez même proposer un quizz pour amuser vos convives. Ils devront avec ce disque du Cooltrane Quartet, reconnaître Oasis, Coldplay ou Maroon 5. En gros vous avez avec ce disque l’occasion de vous brancher sur TSF tout en écoutant RTL2

Le jazz va bien aux périodes festives et blanches. Tout le monde y va de son rythme chaud et groovy. Les trompettes annoncent la naissance du petit Jésus mais aussi du Be-bop. Personne ne déteste vraiment le jazz, les crooners ou les chanteuses vocalement désirables!

Donc on a toutes les raisons de se relâcher un peu et profiter de la quiétude offerte les musiciens et les chanteurs de The Cooltrane Quartet. Rien de nouveau dans leur formule qui reprend donc des standards entendus mille fois et qu’ils transforment en une sorte de cocktail délicieux, très chill.

Ca donne le sourire mais il n’y a pas vraiment de frisson. L’exercice de style est connu mais pas du tout déplaisant. Ca ira pour rentrer dans la douce période de Noël. Si vous vous ennuyez après la bûche, vous pourrez toujours écouter discrètement cette musique qui cherche votre amitié, autre valeur refuge des fins d’année!

