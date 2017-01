Il a déjà tes Yeux

TRES BONNE COMEDIE FRANCAISE QUI N’A QUE FAIRE DES PREJUGES ET C’EST LA TOUTE SA FORCE.

IL EST VRAI QUE DANS L’INCONSCIENT COLLECTIF, ON Y PENSE PRESQUE PAS A SES FAMILLES RECOMPOSÉES, ADOPTIVES OU MEME TOUT SIMPLEMENT MIXTES. LE DESIR D’UN ENFANT N’A PAS DE COULEUR, ALORS POURQUOI VOULOIR UN ENFANT QUI NOUS RESSEMBLE QUAND ON PEUT AVOIR UN ENFANT QUI RESSEMBLE A TOUT LE MONDE ?

LA OU LE FILM AMUSE, C’EST QUE LE JUGEMENT NE VIENT MEME PAS DES PARENTS NOIRS QUI N’ONT QUE FAIRE QUE LEUR ENFANT SOIT BLANC, MAIS DE L’ADMINISTRATION ET DE TOUT LE SYSTEME ARCHAIQUE QUI UN JOUR, APRES DE LONGUES ANNEES D’ATTENTE, SE DECIDE ENFIN A VOUS APPELER POUR VOUS PRESENTER UNE PETITE TETE BLONDE.

ET QUI PAR SOUCI DU DETAIL, SE POSE LA QUESTION DE LA DIFFERENCE ET DE L’ACCEPTATION. ALORS QUE DANS UN CAS EXACTEMENT SIMILAIRE OU DES PARENTS BLANCS ADOPTENT UN ENFANT NOIR, CETTE MEME QUESTION NE SE POSE PAS.

LES PERSONNAGES SONT SUPER BIEN TRAVAILLES, ENTRE L’ASSISTANTE SOCIALE PSYCHORIGIDE QUI VEUT TROP EN FAIRE, LE MEILLEUR AMI COMPLETEMENT ALLUMÉ, ET LA FAMILLE AFRICAINE ULTRA CONSERVATRICE TOUT DE BOUBOU VETU …. TOUT AURAIT PU TOMBER DANS UNE RIBAMBELLE DE CLICHES MAIS IL N’EN N’EST RIEN.

C’EST UNE COMEDIE TRES DROLE, PINÇANTE ET JUSTE AVEC BEAUCOUP DE FINESSE ET DE TENDRESSE SUR UNE SOCIETE EN PERPETUELLE ADAPTATION ET ESPERONS QU’ELLE N’EST PAS PRETE D’ARRETER D’EVOLUER.

AVIS AUX AMATEURS

avec Lucien Jean Baptiste, Aissa Maiga, Vincent Elbaz et Zabou Breitman – UGC – 18 janvier 2017 – 1h35