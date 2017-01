Hits with a twist

Il y a baucoup de musiciens dans le Grand Nord de l’Europe. Les vikings aiment le metal. Les Islandais font des bizarreries. En Finlande, on s’imagine dans les années 50 ou 60 et on s’amuse à imiter les ambiances lounge où l’on sirote des cocktails avec classe. Sympa!

Linear John vit à coté du Père Noel, en Finlande, grand pays enneigé dont on sait peu de choses. Il a en tout cas le goût de la fête. Mais il a peut être trop regardé Mad Men et ses capitalistes névrosés mais fort bien habillés. Linear John s’imagine inviter à un cocktail où il devrait animer la soirée dansante!

Il a donc écrit des chansons légères, à l’ancienne. Il a tout de même Beck comme référence donc sa vision du vintage a un certain reflet particulièrement moderne. Les Good Vibrations du musicien ne sont pas uniquement dues

à l’imitation du son des années 50.

Tout est suave mais il y a une petite intrusion de quelques bidouillages qui font du bien à entendre. Linear John fait un groove soyeux mais pas entièrement rétro. Comme Beck, il y a une fausse nonchalance qui s’exprime pour trouver une musicalité un peu différente que d’habitude. Linear John applique les standards d’une autre époque avec une orchestration beaucoup plus moderne qu’il n’y parait.

Il s’agit d’un disque qui cache des petits trésors de mélodies. Effectivement dans chaque titre il y a un petit twist pour se dire que l’on n’est pas dans la simple singerie. C’est un peu plus. Du travail bien fait par un artisan venue du froid et qui a bien la ferme intention de nous réchauffer!

Agogo records – 2016