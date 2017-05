Bah mince alors, Avril Lavigne a fait un bébé avec Kim Deal!

Le rejeton improbable se nomme Charly Bliss mais il s’agit en réalité d’une blondinette, de son frangin et deux de ses potes. Un peu comme No Doubt ou Superbus chez nous! La chanteuse Eva Hendricks n’est pas un canon de beauté formaté par une maison de disque mais une blonde déconnante, la bonne copine qui chante comme un garçon et qui ne fait pas dans la dentelle en matière de rock!

Elle profite pleinement de juvénilité pour décrire le quotidien de l’adolescence américaine, aidée par des riffs rageurs et des refrains simples. Elle est marrante: on dirait une version light de Hole. C’est un rock pour adolescents en crise et pour sauter sur son lit!

Il faut sûrement avoir 18 ans pour apprécier toute la sève de cette révolution post pubère mais c’est du punk abordable et rigolo, qui rappellera des souvenirs aux vieux quadras. Evidemment on va les apprécier ces sales gosses qui visiblement ont quelques connaissances musicales.

Le groupe fait désormais dans la vidéo virale ou le comic mais a compris son époque avec son rock décérébré et plaisant. La voix est un peu criarde mais les chansons dépassent rarement les trois minutes et on est charmé par cette urgence d’écriture.

Face à une génération de « musiciens » qui séquencent la musique, voir un vrai petit groupe s’éclater sur des instruments et un micro, avec des amplis poussés à fond, c’est un peu de fraicheur pour nos oreilles!

2017 – Barsuk