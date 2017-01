GRAND SYMPOSIUM : TOUT SUR L’AMOUR, Emma la clown, Catherine Dolto, Théâtre de Belleville

Il suffit de lire le titre de ses spectacles pour savoir que Meriem Menant, alias Emma la clown, ne craint pas d’aborder des sujets sérieux, voire dramatiques : « Emma mort : même pas peur », « Emma la clown en Afghanistan », « Dieu est-elle une particule ? », « Emma sous le divan »…

Pour la 3ème fois, elle propose une conférence-théâtre avec Catherine Dolto (oui la fille de Françoise, haptothérapeute et écrivain). Cette fois, c’est une « conférence-thérapie » pour reprendre le thème de L’Amour, « là où Platon l’a laissé » avant elles, en toute humilité bien sûr !

Ces drôles de conférencières font intervenir des scientifiques de renom (interventions transmises sur grand écran) : historien, gynécologue, ethnologue, physicien et philosophe, pour nourrir sérieusement le débat.

Catherine tient le fil de la conférence, tandis qu’Emma s’ingénue à prendre des chemins de traverse. Bien qu’elles n’en soient pas à leur première collaboration (la première date de 2005), elles jubilent toujours autant (Emma ramène parfois Catherine les pieds sur les planches lors d’un fou rire inopportun).

On en sort enrichi (on aborde les formes d’amour chez les Grecs, la mémoire phylogénétique, la psychologie trans-générationnelle, la quête de sens) et ragaillardi après un bon fou-rire.

Du 8 au 30 janvier 2017

Les dimanches à 17h et les lundis à 20h.

Au Théâtre de Belleville

Résa : 01 48 06 72 34