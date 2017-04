Film fantome

Adaptation d’un dessin animé japonais, Ghost in the shell déçoit logiquement. Reste une drôle d’actrice au milieu du délire visuel !

Ghost in the Shell est une référence absolue ! Un monument du dessin animé adulte, du film de science fiction et du cyber punk un poil hard boiled (impressionnant ce que je viens de dire non ?). Bref il ne fallait pas toucher à cette saga et Hollywood, n’a pas du tout pris de pincettes pour l’adaptation.

Vous avez donc des effets visuels spectaculaires. Des robots dangereux. Une héroïne aussi belle que surarmée. Et une histoire d’une pauvreté affligeante. Pour que le spectacle soit bien worldwide, la moulinette hollywoodienne a réduit le récit à une quête d’identité individualiste où la philosophie se limite à quelques réflexions entre deux coups de feu !

Le film du limité Rupert Sanders (Blanche Neige et le Chasseur) se cantonne à de belles images qui rappellent Blade Runner et la star du film, Scarlett Johansson ressemble à une muse de Luc Besson. C’est dire si on est loin du niveau d’évocation et de créativité de Masamune Shirow, mangaka et du cinéaste Mamoru Oshii.

Il est difficile d’apprécier cette version live, qui ne prend aucun risque et finit par ennuyer sans déplaisir, réel. Là où le dessin animé nous faisait vibrer réellement et nous questionner, le film mâche toute notre intelligence pour ne jamais nous froisser. C’est une belle coquille vide

Reste que la belle Scarlett Johansson intrigue dans ces choix dans le film de genre. Dans Under The Skin, elle jouait un alien affamé perdu dans le corps d’une bombasse. Dans Lucy, elle est dissoute physiquement par le cinéaste. Ici, encore son corps est en miette et le personnage central s’interroge encore sur l’apparence et l’intellect. Johansson est une actrice qui aime se faire du mal. C’est bien le seul point réellement positif et un peu ambivalent de ce film décevant.

avec Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche et Pilou Aesbaek – Paramount – 29 mars 2017 – 1h45