Hello les amis,

Une petite carte postale de Californie! En effet votre serviteur se la joue West Coast. J’hésite encore entre une voiture à la Fast & Furious ou jouer le surfeur mystique du coté de Venice Beach. En tout cas, voilà un joli disque qui vous mettra dans l’ambiance.

Los Angeles, c’est trop grand! Je ne vais pas vous raconter mon périple. Surtout si vous êtes au travail. Moi je suis en face d’une plage avec des surfeurs, un soleil qui cogne et toute une ambiance que l’on ne connait pas ailleurs. Le dépaysement est total.

Car Los Angeles est une ville tentaculaire où chaque endroit a son caractère bien trempé. Il ne faut pas s’étonner de voir des groupes têtes de pioche sortir de cette ville. Les stars, les ghettos, les no go zone et les plages cohabitent. Cette compilation de rap, Funkfornia, rend bien compte de ce mélange caliente!

Car le disque produit par L’s, le « secret le mieux gardé de Long Beach », réunit de chouettes morceaux de rap. On est loin du bling bling même si l’empreinte sonore de Dr Dre sur la production de L.A. semble profonde. Mais certains sont visiblement au niveau. Cette musique de la rue est bien plus musicale que les hits qui arrivent dans nos oreilles franchouillardes.

C’est extrêmement pointu. Les auteurs, méconnus dans l’ensemble, sont talentueux: leur rap est sacrément funky et plus dansant qu’à l’accoutumée. On s’éclate bien et on se la pête en toute simplicité. Le passé inspire bien le présent. Ca sort un peu de l’ordinaire mais sachez qu’ici, rien n’est en fait ordinaire. La ville bigger than life. En vacances, ca passe. Tous les jours, ca rend peut être fou… ou artiste!

Allez je vous embrasse je vais faire trempête et je vous donne des news rapidos

