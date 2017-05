Faut pas lui dire

Une comédie au féminin avec un très léger accent belge… c’est peut être ça qui fait toute la différence et qu’elle ne nous énerve pas trop ces éternelles insatisfaites!Chronique tendre et sexiste

Ancienne avocate, la réalisatrice Solange Cicurel sait ce que c’est que le mensonge! Elle sait à quel point on l’utilise de manière courante et parfois de la pire des manières. Quatre cousines sont les championnes du petit mensonge qui arrange tout. Pourtant un beau jour, trois d’entre elles découvre que la quatrième va se marier avec un homme qui la trompe…

Et elles décident de se taire! Plutôt étrange comme réaction mais bon cela permet des portraits de femmes modernes un peu largués dans leurs histoires de cul et d’amour. Ce n’est pas nouveau. C’est même parfaitement agaçant car derrière le plan cul arrive toujours la petite morale romantique qui remet tout dans l’ordre.

Heureusement c’est belge. Il y a donc un petit décalage qui sauve les meubles et les comédiennes, toutes agréables dans le registre des femmes délaissées mais dégourdies. La chanteuse Jenifer s’en sort mais elle est sacrément soutenue par des copines parfaites comme Camille Chamoux, les Belges Stéphanie Crayencour, Tania Garbarski et quelques garçons discrets mais amusants.

On se surprend à ne pas jeter ce dvd par la fenêtre. Il y a les dialogues parfois attendus, trop écrits. La mise en scène est quelconque malgré la capitale Bruxelles, aussi belle que Paris, lieu de bien des déconvenues amoureuses. On a vu mille fois ce genre de comédies de midinettes et pourtant, ca fonctionne… le charme belge surement. Et pas la bière ou la frite!

Avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Tania Garbarski et Stéphanie Crayencour – Orange studio – 2017