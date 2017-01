Drôles de vampires, Richard Demarcy

Pourquoi « Drôles » de vampires ? Parce que c’est l’histoire d’une famille de vampires qui mute… la pré-ado « Vampirette » refuse en effet de boire du sang : scandale ! Pire, ses canines sont bouchées : mutation ! La tradition menace les vampires de mort s’ils affrontent la lumière du jour mais Vampirette ne supporte plus de dormir dans un cercueil le jour et de vivre enfermée la nuit. Elle prend donc son courage à deux mains et… rien de dramatique ne survient ! Au contraire, elle se mêle à un groupe de jeunes gens qui préparent un spectacle musical « rock » sur le thème des vampires. Ensemble, ils chanteront le respect de la diversité, l’amitié entre eux et entre les peuples.

Des états d’âmes, on en a à cet âge, et il en est question ici. Et pourtant, tout se passe sur un rythme effréné. Il faut dire que les reprises de mélodies de James Brown, Lou Reed, Bernard Lavilliers ou Tom Waits s’enchaînent impeccablement. Le spectacle est bien rôdé : créé à Avignon en 2016, il a donné lieu à plus de 70 représentations !

Aux côtés des anciens du Naïf Théâtre que sont Antonio Nunes Da Silva (jeu et guitare) et Nicolas Le Bossé (jeu et batterie), de talenteux comédiens-musiciens-chanteurs ont rejoint la troupe : Alvie Bitemo (jeu et guitare), Théodora Sadek (jeu et percussions), Dima Smirnov (jeu et basse) et Nadja Maire (Vampirette).

A voir en famille :

Au Grand Parquet – Jardins d’Eole, 35 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris – du 10 au 22 janvier 2017 – Résa 01 40 03 72 23

Et à l’Espace Paris Plaine – 13 rue du Général Guillaumat, 75015 Paris – du 8 au 29 mars 2017 – Résa 01 40 43 01 82

Texte et mise en scène : Richard Demarcy

Compagnie Naïf Théâtre