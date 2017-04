Complotons peu mais complotons bien

Et oui, nous venons de vivre, et pour 2 semaines encore, une campagne électorale, qui, peut-être pour la 1ère fois de l’histoire, a vu le poids des réseaux sociaux, voire dans une moindre mesure, de chaines TV étrangères pas toujours bienveillantes (RT par exemple…), peser comme jamais. Certains diront que ça l’a rendue violente, boueuse, bordélique, et il serait difficile de leur donner tort.

Le grand blablabla reste néanmoins un gage de la liberté d’expression, rare finalement à travers le monde, même si, à force de la donner à ceux qui n’ont rien n’à dire mais n’arrête pas de l’ouvrir, même quand on a 3 neurones, même quand on est contre tout tout le temps, même quand on passe son temps à diffuser des fake news, pis à les croire sans recul, cela peut assez largement gangrener le débat, et pis de pis, à contribuer à balancer les pires horreurs, et tenter des les faire croire à un nombre non négligeable de personnes, de français.

Aussi, s’il est plus que caricatural de dire que tous les gens qui ont voté Le Pen sont des nazis, que tous les partisans de Mélenchon sont révolutionnaires coupeurs de testiboules de patrons, que tous les votes LR sont issus de catho intégristes, que tous les électeurs d’Hamon sont des fumeurs de weed, à l’heure où ce second tour prend ni plus ni moins l’allure d’un référendum sur un Pour ou Contre la poursuite de la démocratie en France, voir, avec une bonne dose de recul, le nombre de conneries, d’intox, d’absurdités primaires, qui sont balancés sur le candidat, qui, malgré de nombreux défauts, porte assurément, a minima, ou à défaut pour certains (beaucoup ?), des valeurs républicaines, et la préservation évidente de disposer pour au moins 5 ans de cette « liberté », peut faire sourire au premier abord, puis, franchement, faire peur, sincèrement.

A la lecture de nombreux trucs qui tournent sur les réseaux sociaux, à la volée, sur Emmanuel Macron, il pourrait apparaître désormais assez évident pour les fans de complot, des adorateurs du « on ne nous dit pas tout » ou encore pour les fans de régime nord-coréen que le leader d’En Marche :

– N’est sans doute pas complètement innocent dans l’affaire du petit Grégory !

– N’a assurément pas su avoir une ligne de conduite claire à 8 ans pour combattre les vulcains en faveur d’Albator.

– Que son passage en scooter près de la Mercedes de Lady Di aurait quand même bien pu contribuer à son accident.

– Ne se serait pas privé de regarder un match de NBA en bouffant un Big Mac en 1997, preuve de son évident libéralisme exacerbé !

– S’est laissé aller à manger un kebab un soir de cuite en 2001, ce qui tend sans nul doute à dévoiler son côté pro musulman !

– Qu’il a déjà dansé, en faisant les mouvements YMCA avec les bras à la perfection sur du Village People, lors d’un réveillon, d’où sa probable tentation à défendre les homosexuels de type pédés gays confins tarlouses.

– S’est marié avec une Brigitte, groupe, faut-il le souligner, qui a repris « Dans ma Benz » de NTM, juste pour avoir le soutien des banlieues du 93.

– A fait faire des travaux de plomberies dans son appart par un dépannage express à 2h du mat un soir d août 2008 quand son robinet de salle de bain fuyait, preuve de son goût de l’exploitation des gens qui bossent de nuit même l’été !!!

– A ri sur un sketch de Tatayé en 1987 à l’âge de 10 ans devant l’émission « Carnaval » de Patrick Sébastien, puis s’est vu offrir un DVD de Jeff Panacloc au Noël 2015, et pour finir à dit à Marine Le Pen lors du débat à 11 qu’il n’avait pas besoin de ventriloque !! Ahaha preuve que c’est une preuve dont sait pas quoi mais quand même ! ahaha !!!

– Passe ses vacances au Touquet, et que si on change 5 lettres, Touquet est l’anagramme parfait de Banquier, mais ça bien sûr, personne n’a fait le rapprochement !!!!

Allez, vivement que ça se termine tout ce bordel, et croisons les doigts au-dessus des urnes pour s’éviter le début de la fin.

J’vous embrasse.