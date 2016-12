Avant Noel, amusons nous un peu avant de recevoir la (belle) famille, ouvrir les cadeaux et manger gras. Frederic Fromet amène un peu de légèreté.

Il est l’un des humoristes de France Inter. Discret, il reprend des chansons et raconte avec une fausse candeur l’actualité. Frédéric Fromet est un drôle de musicien. Il n’épargne personne et n’a pas peur d’affronter des sujets difficiles. Avec une bonne dose de rires féroces et satiriques!

Il fait correctement son travail de chansonnier mais il est surtout doué pour la musique et la ritournelle bien troussée. Ici, Fromet est aidé par les Ogres de Barback. Il aime le son acoustique mais il est bel et bien branché sur l’actualité et les tendances du moments. Il se moque de tout le monde: les footballeurs, les cadres dynamiques, les bobos, Gad Elmaleh ou les terroristes.

Il ose pas mal de choses et c’est drôle et enlevé. Sa cible préférée semble être le parisianisme et toutes ses branches comme le snobisme et les prétentions en tout genre. Frédéric Fromet a une voix joviale qui effectivement pourrait plaire aux petits.

Mais ses textes ne sont pas à mettre dans toutes les oreilles. L’ancien ingénieur informatique a plus d’esprit que beaucoup d’artistes. Il lui faut à peine plus de deux minutes pour croquer nos contemporains. Son écriture est vraiment désopilante. Il n’est jamais vulgaire, trouve toujours le bon angle, pour montrer nos petites misères. En plus il a la bonne idée de composer de jolis refrains! Avant de passer à table, n’hésitez pas de rigoler un bon compagnie avec ce lutin de l’humour! Joyeux Noel!

Irfan le label – 2015