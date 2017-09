And Then Like Lions

La prmemière chanson vous promène. Un rythme mid tempo et pas mal d’instruments pour vous kidnapper vers un ailleurs paisible et champêtre. La voix du chanteur est joliment perché sur arbre qui vous ferait croire à une forêt fleuri et britannique. Le titre a un redoutable pouvoir d’évasion: c’est cette espèce de fantasme qui fait des chanteurs anglais, les descendants des bardes celtes.

Il y a chez Blind Pilot, ce mysticisme discret caché derrière un savoir faire très terre à terre. Pour eux, sans trop réfléchir, on dirait qu’ils sont efficace. Comme Mumfords & Sons. Ce sont de solides gaillards cachés derrière des oripeaux simples et rupestres.

Abve

ATO Records