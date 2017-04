2h30 pour nous dire qu’il faut se méfier des fous de Dieu… c’est peut être un peu trop !

Une jeune femme muette vit paisiblement dans une petite communauté rurale dans de magnifiques montagnes sauvages. Tout a l’air d’un western champêtre. Elle a un mari qui l’aime et deux beaux enfants. Tout change lorsque le nouveau et rigoriste pasteur arrive en ville…

Entre les deux, il y a une animosité qui va se révéler au fil des très longues minutes de ce western quasi gothique qui s’imagine presque comme un film d’horreur. C’est très beau. Les paysages sont incroyables. L’ambiance ouatée et inquiétante rappelle le cinéma d’antan avec de la brume, de l’eau, du feu…

Le réalisateur hollandais Martin Koolhoven s’échappe rapidement des conventions du western. Il y a toutes les saveurs mais le goût est beaucoup plus âpre et cruel. Divisé en quatre chapitres éprouvants, le film va nous faire rentrer dans la folie d’un homme de foi qui ferait passer Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur pour un béni oui-oui.

La poésie de La Nuit du Chasseur est remplacée par une cruelle violence qui lorgne sérieusement sur le gore. Et elle s’étale sur une longue durée. On est à la limite de la complaisance. Pourtant les efforts du cinéaste sont louables.

Il est surtout sauvé par deux acteurs sublimes. L’insupportable Dakota Fanning (La Guerre des Mondes) est devenue une actrice étrange et volontaire. En face d’elle, elle affronte Guy Pearce, déjà vu dans le curieux western Vorace, et qui continue de trainer son physique sec et fascinant dans une œuvre hors norme, dérangeante mais pas toujours convaincante.

C’est en fait un chemin de croix. Pas sûr que la violence graphique aide le propos. Il y a de belles choses dans le film mais le malaise se prolonge trop et le duel autour de la religion et de la famille vire au cauchemar. Autant pour le spectateur que pour les comédiens.

Avec Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice Van Houten et Kit Harington – Les jokers les bookmakers – 22 mars 2017 – 2h25