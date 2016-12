Nous continuons de vous proposer pour cette fin d’année, des disques qui réchauffent. Voilà donc le soleil de Jamaïque qui s’installe sur notre site avec un disque (faussement) nonchalant qui fait du bien!

Il est facile d’accès tellement il nous brosse dans le sens du poil! Quantic, dj obsédé par les sons du sud, reforme son groupe de reggae pour une petite leçon moderne et accessible. On accroche rapidement à ses rythmes ensoleillés. Il y a le rythme, les effets et l’ambiance. On bronze aux Antilles avec ce disque.

Pourtant après plusieurs écoutes, c’es un peu plus complexe que cela. La virtuosité de Will Holland. A l’époque du repli généralisé dans toutes les nations, son coté globe trotter est passionnant. Nous avons là un Anglais qui a passé beaucoup de temps en Colombie avant de s’installer à New York.

De là, il bidouille une musique chaude et travaillée. Il y a quelques samples dans ses chansons mais il y a de vrais instruments et des vrais chanteurs. Dans celui-ci, on croise U-Roy et Alice Russell entre autres! Il a plusieurs projets et groupes en même temps pour explorer plusieurs genre.

Il trafique autour du jazz et du funk avec d’autres genres plus exotiques. Ici, il y a du dub et du reggae mais il ne peut pas s’empêcher d’ajouter d’autres choses. Sa culture musicale est passionnante et exaltée. Il y a beaucoup de passion dans les titres de 1000 Watts. C’est un travail appliqué et foisonnant. La nonchalance est feinte. Ce qui n’est pas le cas du plaisir, qui déborde de partout et finit par nous contaminer! Un régal pour cette fin d’année!

Tru Thoughts – 2016